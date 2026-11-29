Ve třetím setu už byla převaha Jihočechů jednoznačná a po vítězství 3:0 dál vládnou tabulce ČEZ extraligy. Nyní se jejich pozornost přesouvá k Českému poháru, v jehož čtvrtfinále už ve středu přivítají ve Sportovní hale Kladno.
VK Ostrava - Jihostroj České Budějovice 0:3 (22:25, 20:25, 14:25)
VK Ostrava: Resl, Mazoch, Srovnal, Musiolik, Motyčka, Fachinetti, libero Jelen. Střídali: Nekola, Žarnovický, libero Fiala
Jihostroj České Budějovice: Sedláček, Bartůněk, Ihnát, Taylor-Parks, Brichta, Gironi, libero Boiko. Střídali: Perry, van Geel, Skolka
Nejvíce bodů: Musiolik 13, Motyčka 7, Mazoch 5 – Ihnát 13, Brichta 12, Sedláček a Gironi oba 8. Útoky: 25:39. Esa: 6:3. Bloky: 3:7. Chyby soupeře: 22:26. Rozhodčí: Rychlík a Spáčil.
Průběh utkání:
Jihostroj od úvodu prvního setu potvrzoval roli favorita. Z těsného vedení 8:6 postupně vybudoval šestibodový náskok (16:10) a domácím příliš prostoru k obratu nedával. Hosté se prosazovali především v útoku, zatímco Ostravu drželo ve hře podání, z něhož v úvodní sadě získala čtyři body. Na síti se ale domácím nedařilo zastavovat českobudějovické útoky a nezaznamenali ani jeden bod blokem. Jihostroj vedl ještě 21:16, Ostrava v závěru část ztráty umazala, Jihočeši však první set získali 25:22.
Také ve druhém setu si Jihostroj postupně vytvořil pohodlný náskok. Po vedení 8:5 a 16:11 se mohl stále výrazněji opřít o obranu na síti, která mu v této sadě přinesla čtyři body. Trenér Jihostroje Šmejkal poslal do hry také Perryho a van Geela. Českobudějovičtí zvýšili už na 21:12, a přestože se Ostravě v závěru podařilo snížit rozdíl ve skóre, vítězství hostů už neohrozila. Jihostroj ji vyhrál 25:20 a ujal se vedení 2:0.
Ve třetím setu už byla převaha Jihostroje jednoznačná. Hosté odskočili na 8:2, v polovině sady vedli 16:8 a před koncovkou už 21:11. Do hry se na českobudějovické straně zapojil také Skolka. Ostrava nedokázala čelit tlaku Jihostroje na síti, jehož útočníci v posledním setu proměnili třináct z devatenácti útoků. Jihostroj třetí set ovládl 25:14 a celé utkání vyhrál 3:0.
Ohlasy:
Bartosz Musiolik (univerzál VK Ostrava): „V prvních dvou setech jsme hráli dobře a panovala dobrá atmosféra. Třetí set už byl jiný. Musíme se naučit udržet takovou úroveň hry delší dobu, abychom se mohli zlepšovat.“
Oliver Sedláček (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Jsem rád, že jsme to zvládli ve třech setech. V Ostravě se nikomu nehraje snadno, což ukázal i její zápas s Prahou. Jsem na kluky pyšný, že jsme zůstali koncentrovaní.“
Zdeněk Šmejkal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Jsme rádi, že jsme na horké ostravské půdě získali tři body. Prali jsme se s příjmem, ale o to lépe jsme útočili, takže jsme to dokázali vykompenzovat. Myslím si, že jsme měli utkání celou dobu pod kontrolou. Nebylo to jednoduché hlavně po stránce soustředění, ale zvládli jsme to.“