V pátek proti Torontu odehrál David Pastrňák pět minut a padesát vteřin. Ve 14. minutě vyrazil z obranného pásma, po pár krocích klopýtl, zamířil na střídačku a odtud rovnou do kabiny. Bruins prohráli 1:3 a po první třetině oznámili, že návrat kapitána do zápasu je nepravděpodobný. Dnes ve 23 hodin našeho času proti Vancouveru nenastoupí.
Marco Sturm jeho stav označil slovy „day to day“, tedy v řádu dnů. „V neděli hrát nebude. Situaci si vyhodnotíme v pondělí a uvidíme,“ řekl trenér Bostonu. Klub oficiálně potvrdil jen problém v dolní části těla, bližší diagnózu nesdělil.
Třicet dva bodů, které drží první řádek
Na první pohled to není katastrofa. Pastrňák letos v 25 zápasech dal 11 gólů a přidal 21 asistencí a Boston má víc než jednoho střelce: Elias Lindholm nastřádal stejných jedenáct branek, Casey Mittelstadt a Fraser Minten po devíti. Jenže rozdíl mezi prvním a druhým nejproduktivnějším hráčem týmu je deset bodů. V týmu, kde jsou ostatní rozdělení do hustého pelotonu, tvoří Pastrňák vlastní skupinu.
Ještě výmluvnější je jeho podíl v přesilovce. Dvanáct z 32 bodů nasbíral s početní výhodou a Boston má z přesilovek 16 gólů. Sturm tak musí přestavět i početní výhody. Kdo v ní Pastrňákovo místo převezme, se v citovaných zprávách neobjevilo.
Zacha ztrácí na kapitána čtrnáct bodů
Česká stopa tím úplně nezmizí. Pavel Zacha má v 24 zápasech 18 bodů za šest gólů a dvanáct asistencí a s časem přes devatenáct minut na zápas patří k nejvytíženějším útočníkům týmu. Nahradit ale hráče, který má o čtrnáct bodů víc, je jiná úloha. A Lindholm, jenž před týdnem nasázel Washingtonu čtyři branky, musí sám dokázat, že to nebyl jednorázový výstřel.
V pátek dohrával Boston bez kapitána přes dvě třetiny. Měl i dvojnásobnou početní výhodu, téměř dvě minuty, a končilo to jen trefou do tyče. Vzápětí Toronto zvýšilo na 3:1.
Canucks jako dárek, který se musí rozbalit
Rozpis naštěstí posílá soupeře z opačného konce tabulky. Vancouver má po 28 zápasech jen šest výher a 13 bodů, v Pacifiku je poslední. Na zkoušku bez kapitána si Bruins těžko mohli vybrat lepší příležitost.
Jenže právě ta snadnost má háček. Boston je v Atlantické divizi pátý se 31 body, dvě porážky v řadě má za sebou a z posledních deseti zápasů vyhrál pět. Kdyby nezvládl poslední celek divize ani doma, otázka z pondělka už nebude znít, kdy se vrátí Pastrňák, ale co se mezitím stane s druhou divokou kartou, na které Bruins stojí.
Pastrňákova čísla ukazují, jak moc na něm první útok stojí. Jak moc na něm stojí mužstvo, se dá ukázat jen bez něj.
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[1] Sport.cz – nové zprávy o Pastrňákovi; [2] iSport – Pastrňák vynechá zápas; [3] ESPN – Boston – Toronto; [4] NHL – statistiky Bostonu; [5] NHL – tabulky.