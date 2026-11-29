Postřižiny, FOTO: Jiří Kučera / distr. AMC Postřižiny, FOTO: Jiří Kučera / distr. AMC Postřižiny, FOTO: Jiří Kučera / distr. AMC Postřižiny, FOTO: Jiří Kučera / distr. AMC Postřižiny, FOTO: Jiří Kučera / distr. AMC Gobal Media Inc.
Komedie Postřižiny (1980) proslavila dlouhé plavé vlasy paní správcové, jenže Magda Vášáryová při natáčení v Dalešicích a Počátkách skrývala pod šesti parukami krátký sestřih. Filmaře nečekaně potrápila i úvodní zabijačka, protože herečka se bála krve a záběr vyšel až na čtvrté prase. Roli hlučného strýce Pepina měl původně hrát někdo jiný a ani pověstný výstup na komín neprobíhal vysoko nad zemí. Cesta k filmu vedla přes Slavnosti sněženek
Příběh podle novely Bohumila Hrabala sleduje akurátního správce maloměstského pivovaru Francina (
) a jeho živelnou manželku Maryšku ( Jiří Schmitzer ). Jejich klidný život převrátí naruby příjezd hlučného bratra Pepina ( Magda Vášáryová ), ve kterém Maryška najde spřízněnou duši. Jaromír Hanzlík
Režisér Jiří Menzel chtěl Postřižiny točit hned po vydání knihy v roce 1974, jenže jména Menzel a Hrabal byla tehdy na Barrandově tabu. K filmu se dostal až po letech, kdy odevzdal ke schválení scénář
, na což přišla odpověď: Slavností sněženek „Tak to raději ty Postřižiny.“ Šest paruk místo dlouhých vlasů
Pro roli Maryšky se zvažovala i Libuše Šafránková a studio obsazení Vášáryové nejprve odmítalo kvůli nákladům za zrušená představení v Bratislavě. Menzel jí ale poslal knihu a herečka mu obratem napsala, že si čas udělá. V době natáčení měla vlastní vlasy krátké, a tak ve filmu vystřídala šest paruk.
V Počátkách na Pelhřimovsku se točila i scéna u holiče Bodi Červinky (Oldřich Vízner), kde paní správcová podlehne módě zkracování.
„Povídám, Bóďo, chci ostříhat vlasy tak, jak to nosí Josephina Bakerová,“ pronese tam Maryška a holiče přivede k zoufalství.
Větší potíže než paruky jí přinesla úvodní zabijačka. Vášáryová se natolik bála krve, že její míchání vyšlo až na čtvrté zabité prase. Pašíka chlácholí větou:
„Neboj, Ludvíku, budou z tebe dobré šunky.“ Jméno prý mířilo na tehdejšího ředitele Barrandova Ludvíka Tomana, kterému Menzel nemohl přijít na jméno.
K zabijačce patří i drobný vtip ze slavnostní hostiny. Když stůl na chvíli ztichne, Maryška si olízne prsty a pronese do ticha
„Uletěl andělíček,“ čímž nenápadně naznačí, že jí uletěl větřík.
Před hotelem U Modré hvězdy v Počátkách zase Maryška vyprázdní cizí půllitr na ex a pivo zhodnotí slovy:
„Dobré, mělo by se vychladit.“ Herečka to ale měla lehčí, než se zdá. Sklenice totiž měla dvojité dno a vešly se do ní jen asi dvě deci. Pepina měl hrát Neckář
Strýce Pepina měl původně hrát zpěvák
a spolupracovníci Menzelovi navrhovali Vladimíra Menšíka. Režisér ale nakonec vybral Hanzlíka, kterému neustálý křik způsobil vážné potíže s hlasem. Předobrazem postavy byl bratr Hrabalova otčíma Josef, který přijel na čtrnáct dní a zůstal na zbytek života. Václav Neckář
Jedna z nejpůvabnějších linií přitom vznikla až dodatečně. Nehody, při kterých Pepin postupně ničí sladovníka (Rudolf Hrušínský mladší), se dotáčely později, když se Menzelovi snímek zdál příliš růžový.
Potíže s rekvizitami zažil i Schmitzer. Pružiny na posilování z obyčejného drátu se nevracely a na motocyklu Laurin & Klement z roku 1904 ohnul obě šlapky, takže kroužení na poli raději natočil majitel stroje. Když se Pepin omlouvá Francinovi za Maryščino zranění, visí v pozadí obraz Schmitzerova otce Jiřího Sováka známý ze seriálu Byli jednou dva písaři.
Komín stál na střeše družstva
Hrabalův příběh se odehrává v Nymburce, tamní pivovar se ale filmařům obrazově nehodil. Architekt Zbyněk Hloch objel přes sto pivovarů, než vybral Dalešice na Třebíčsku a Počátky, interiéry vznikly ve Studené u Telče. Jízdu Vášáryové kolem počátecké kašny kamera zabírala z jedoucí sovětské vládní limuzíny Čajka.
V Dalešicích se v květnu 1980 točila i scéna na komíně, kde zasahuje mistr kominický de Giorgi (Petr Čepek).
„Skutečný výstup na komín měli na starosti dabléři. Scénu přímo z vrcholu komína jsme pak natáčeli na střeše místního JZD Vesmír, kde se postavila 1,5 metrů vysoká atrapa,“ vysvětlil produkční Jan Šuster. Když se Čepek pustí okraje, je vidět, jak se maketa pohnula.
Pivovar tehdy nefungoval, později zchátral a skončil v dražbě. Koupili ho ale brněnští podnikatelé, kteří ho poznali z filmu, a pustili se do obnovy. Menzel k tomu v knize Rozmarná léta napsal:
„Nemůžu si vzpomenout, jestli někdy nějaký film dostal větší uznání, než je znovuzrozený pivovar!“
Dnes v Dalešicích znovu vaří pivo a v muzeu je káď, ve které se Vášáryová ve filmu koupala. Dalešický mok by se ale neměl zaměňovat s Postřižinským pivem, které se od počátku devadesátých let vaří se svolením Bohumila Hrabala v Nymburku.
Betonový stožár prozradil jinou dobu
Pozorní diváci ve filmu našli několik chyb. Při Francinově návratu z první inspekční cesty zpět do pivovaru se v záběru mihne moderní betonový stožár vysokého napětí ze šedesátých let. Když Pepin s Maryškou lezou na komín, mění se několikrát počasí z čistě modré oblohy na zamračenou. Úsměvnou tečku pak skrývají závěrečné titulky, kde je Miroslav Donutil v roli kočího Martina chybně uvedený jako Miloslav.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, idnes).