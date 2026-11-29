Bylo půl jedné v noci, Tomáš Sivok ležel v posteli. Došlo mu, že v Kolumbii, kde Ronny Deila zrovna pobýval, je teprve šest večer. Tak zvedl telefon. Ve čtvrtek bylo hotovo, v pátek Deila podepsal, v sobotu vedl první trénink a dnes v 18 hodin už povede Spartu na hřišti posledního Zlína.
Pár hodin, ze kterých byl skoro týden
V pondělí skončil Brian Priske, Sivok převzal místo po Tomáši Rosickém a nástupce trenéra slíbil v řádu hodin. Ve skutečnosti se jednalo několik dní. „To jsem si trošku naběhl,“ uznal. Kandidáti byli čtyři a o Deilovi podle Sivoka rozhodla herní filozofie a šest trofejí ze tří zemí. „Věříme, že nám dodá titul,“ řekl.
Přání je to odvážné, když se člověk podívá na výsledky. Sparta je v lize pátá a v posledních deseti zápasech vyhrála jednou. Minulou neděli prohrála s Libercem 1:3 a ve čtvrtek ještě pod dočasným koučem Lukášem Blážou v Evropské lize s Alkmaarem 2:4.
Sivokova věta, která hráčům klidu nepřidá
První zadání zní jednoduše: vyhrát čtyři zbývající podzimní zápasy a vrátit do kabiny energii. Mnohem ostřejší je diagnóza, kterou Sivok přidal. „Nemáme špatné hráče, ale nemáme tým. Potřebujeme probudit lídry.“ Hráčům oznámil, že od pondělka každý hraje o svoje triko, a v zimě se podle něj „určitě něco stane“.
Deila na to odpovídá skoro opačným slovníkem. Mluví o bezpečí, rodinném pocitu a o zábavě, bez níž prý na trénink nemá smysl chodit. Protimluv to být nemusí. Kdo má k hráčům blízko, může na ně být tvrdý, říká Nor. Chyby dovolí, točení v kruhu ne.
Žádná revoluce za hodinu tréninku
O taktice mluvil konkrétněji, než bývá u uvítacích tiskovek zvykem. Viděl tři zápasy a chce víc lidí v útoku po stranách: krajní obránce výš, křídla do volného prostoru, k nim středního záložníka a trojúhelník. V poslední třetině má Sparta rychleji měnit strany, protože útok po jediné ose soupeř snadno zavře.
Vzadu nechce osobní bránění po celém hřišti, dává přednost zóně a zavřenému středu. Zároveň hned dodal, že měnit toho za tak krátkou dobu moc není chytré. Zlínu přiznává bojovnost, sílu při standardkách a fyzický fotbal. Ševci sice ještě nevyhráli, mají tři body za tři remízy a obdrželi 28 branek, právě takový soupeř ale pro nový začátek představuje past. Vítězství se čeká, ztráta by bolela dvojnásob.
Řev, který se zrodil v Aberdeenu
Deila přichází po zastávkách, které nedopadly, a sám to nezastírá. Atlantu označil za špatný krok. Angažmá v Izraeli skončilo po incidentu, kvůli kterému byl podle iSportu vyšetřován pro sexuální obtěžování; obvinění bylo staženo. Téma na tiskovce otevřel sám a řekl, že ho to, co se stalo, bolí.
Na tribuny ale umí působit málokdo tak jako on. Když mu v Celticu nevyšel úvod, vyhrálo jeho mužstvo v Aberdeenu gólem Virgila van Dijka v 90. minutě a Deila před kotlem třikrát vystřelil pěst k nebi. Tak se zrodil „Ronny Roar“, který po něm zopakoval i Jürgen Klopp. Dvakrát také po velkém úspěchu svlékl oblečení a před fanoušky v prádle klikoval: po záchraně Strømsgodsetu a po titulu s New Yorkem.
Na Letné by teď stačilo mnohem méně. Sparta potřebuje hlavně důkaz, že po výměně trenéra i sportovního ředitele převezme slovo někdo na hřišti. Deila ho bude hledat mezi hráči, které před výkopem viděl trénovat jedinkrát.
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[1] iSport – Sivok o výběru trenéra; [2] iSport – první tisková konference Ronnyho Deily; [3] iSport – Deilovy oslavy a tabulka Chance ligy; [4] Sport.cz – Sivok o hledání trenéra; [5] Sport.cz – program 16. kola.