Jihostroj tak i po devíti zápasech čeká na první extraligovou výhru a se dvěma body zůstává na posledním místě tabulky. Další příležitost bude mít v sobotu 5. prosince, kdy v rámci mikulášského dvojzápasu přivítá brněnské Královo Pole výjimečně ve Sportovní hale.
Jihostroj České Budějovice - Šelmy Brno 0:3 (14:25, 23:25, 14:25)
Jihostroj České Budějovice: Semerádová, Ungrová, Zelenková, Havlíková, Fornbaumová, Skřivanová, libero Hochová, Střídaly: Tomanová, Kadriu, Kovářová, Miyuki
Šelmy Brno: K. Šrámková, Širůčková, Šmídová, dos Santos Silva, Marková, Mercado, libero Chaloupková. Střídaly: Abendroth, Prchalová, Kozubíková, libero D. Šrámková
Nejvíce bodů: Havlíková 13, Skřivanová 6, Fornbaumová a Zelenková obě 5 – Mercado 14, Marková 12, dos Santos Silva 11. Útoky: 26:49. Esa: 7:9. Bloky: 2:4. Chyby soupeře: 16:13. Rozhodčí: Peloušek a Pytela. Diváci: 100.
Průběh utkání:
Úvodní sada nabídla zpočátku vyrovnanou podívanou (5:8), ale hostující Šelmy postupně přebraly otěže zápasu především díky mimořádně efektivnímu útoku a čtyřem esům. České Budějovice se naopak trápily na příjmu, kde vyprodukovaly čtyři přímé chyby, a nedařilo se jim ani tolik prosazovat na síti. Brno v prostřední pasáži odskočilo (10:16) a v koncovce svůj náskok ještě navýšilo (12:21), aby první set bezpečně uzavřelo poměrem 25:14.
Do druhého dějství vstoupil Jihostroj mnohem koncentrovaněji než v úvodu zápasu. Domácí hráčky dokázaly držet s favoritem krok od prvních míčů (7:8) a i přes potíže na příjmu těžily z výrazně vyšší chybovosti hostujícího celku, který v této sadě vyrobil celkem devět nevynucených chyb. Za stavu 13:16 a následně 18:21 České Budějovice stále zůstávaly na dostřel a dotáhly sadu do vyrovnané koncovky. Brno však v závěru udrželo pevnější nervy, a i díky výrazné převaze v útoku získalo sadu nejtěsnějším rozdílem 25:23.
Třetí set se znovu vyvíjel v režii Šelem. Po úvodním vedení 8:5 hostující tým postupně navyšoval rozdíl (16:9, 21:14), když se mohl opřít o vysokou efektivitu na síti i tři přímé body z podání. Jihočešky naopak v této sadě narážely na pevnou obranu soupeře, hned čtyřikrát skončil jejich útok v brněnském bloku. Šelmy si tak bez potíží došly pro vítězství 25:14 a uzavřely celé utkání za 71 minut čistého času.
Ohlasy:
Kristýna Hochová (libero VK Jihostroj České Budějovice): „Proti úřadujícím mistryním jsme neměly co ztratit. Nejblíže jsme byly k úspěchu ve druhém setu, kdy jsme bojovaly až do koncovky. Rozhodovaly maličkosti a je škoda, že jsme ho nedotáhly do vítězného konce.“
Zdeněk Pekař (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Rovnocenným soupeřem jsme byli jen ve druhém setu, kdy jsme sahali po jeho zisku. Rozhodly drobné nepřesnosti. Pak se projevilo i to, že na smeči hrajeme se dvěma univerzálkami. Musíme se s tím vyrovnat a vytěžit ze současné situace maximum.“
Anna Širůčková (blokařka VK Šelmy Brno): „V prvním setu jsme dobře podávaly. Ve druhém přišly chyby, ale ve třetím jsme se s tím dokázaly vypořádat. Až na komplikace ve druhé sadě jsme zápas zvládly dobře.“
Ondřej Marek (trenér VK Šelmy Brno): „Věděli jsme, že České Budějovice dokážou doma hrát velmi dobře, a proto jsme byli obezřetní. Až na druhý set jsme utkání zvládli hladce. Naše vítězství je zasloužené, oceňuji ale bojovnost domácích.“