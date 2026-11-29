Sníh a vítr zrušily super-G v Coloradu. Zabystřan měl startovat jako první
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Sníh a vítr zrušily super-G v Coloradu. Zabystřan měl startovat jako prvníZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 29.11.2026 08:30
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