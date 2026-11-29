Šofér po nárazu do stromu nedýchal. Pohotový kolemjedoucí mu zachránil život
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Šofér po nárazu do stromu nedýchal. Pohotový kolemjedoucí mu zachránil životZdroj: Horská služba Šumava
Článek byl publikován 29.11.2026 09:55
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