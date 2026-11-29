Rozsah škod na těžebním zařízení nebylo bezprostředně po útoku možné vyčíslit. Podle vedení společnosti budou muset odborníci nejprve posoudit stav poškozené infrastruktury a následně rozhodnout o dalším postupu. Naftogaz ve svém oznámení neuvedl, jak velkou část produkce zemního plynu odstavení zařízení představuje ani kdy by mohl být jeho provoz obnoven.
„Následky tohoto útoku vyhodnotíme, jakmile to bezpečnostní situace dovolí,“ uvedl v tiskovém prohlášení zastupující generální ředitel Naftogazu Serhij Fedorenko. Podle něj se Rusko útoky na plynárenskou infrastrukturu snaží připravit ukrajinské obyvatele během zimy o vytápění.
Bez elektřiny zůstali odběratelé v pěti oblastech
Ruské útoky z 25. listopadu poškodily také elektrárny a zařízení určená k přenosu a distribuci elektrické energie. Ukrajinské ministerstvo energetiky evidovalo nové výpadky v Dněpropetrovské, Doněcké, Záporožské, Oděské a Charkovské oblasti. Nejobtížnější byla podle tehdejšího vyjádření ministerstva situace v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti, kde energetici museli přistoupit k dodatečnému omezení dodávek, aby zabránili přetížení poškozených zařízení.
Vedle škod na elektrické síti musí Ukrajina řešit také dostupnost zemního plynu, který využívají domácnosti i teplárny. Výpadek těžebního zařízení přitom automaticky neznamená přerušení dodávek plynu konečným odběratelům. Výsledný dopad závisí mimo jiné na dostupných zásobách, produkci dalších těžebních zařízení a možnostech dovozu ze zahraničí.
Ukrajina nakupuje americký plyn prostřednictvím Polska
Naftogaz se již před listopadovým útokem snažil zajistit dodatečné dodávky zemního plynu na období nejvyšší zimní spotřeby. Dne 18. listopadu oznámil uzavření nové smlouvy s polskou energetickou společností Orlen. Dohoda zahrnuje dodávky části nákladu ze tří zásilek zkapalněného zemního plynu (LNG) pocházejícího ze Spojených států.
Dodávky jsou naplánované na první čtvrtletí roku 2027, tedy na období, kdy mohou nízké venkovní teploty výrazně zvýšit nároky na vytápění. Společnost si prostřednictvím zahraničních partnerů rozšiřuje možnosti zásobování pro případ dalších škod na domácí těžební infrastruktuře.
Zdroje: naftogaz.com, suspilne.media, pravda.com.ua