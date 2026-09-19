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Nafta přes 50 korun. Fiala se na síti ptá na demonstrace

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Kde jsou bojovníci za ceny pohonných hmot? Jsou to již čtyři roky nazpět, co vypukl konflikt na Ukrajině a rapidně se zvýšily ceny pohonných hmot. Velmi dobře si pamatuji tehdejší bojovníky za snížení cen, kteří urputně bojovali za nás za občany. Ano, právě na ty se nyní ptá na sociální síti X bývalý premiér Petr Fiala. Kde jsou a proč se nesnaží o to, aby byla paliva levnější? Protože na to nejspíše nemají. Prostě neví, co mají dělat. Na to, jakou sebejistotou tito lidé oplývali za minulého zdražení, jsou neskutečně zalezlí.
Petr Fiala

Petr Fiala

Zdroj: Petr Fiala/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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