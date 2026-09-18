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Nadýchané koblihy plněné vanilkovým krémem: Voňavé po másle a měkké na skus

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Dennívýzva
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Domácí koblihy jsou jiná liga než ty z cukrárny. Tenhle recept s vaječným likérem v těstě a vanilkovým krémem uvnitř jsem zkoušela poprvé loni v únoru a od té doby ho opakuju každý masopust, ale upřímně, i mimo něj.
Obrázek na recept na plněné koblihy

Obrázek na recept na plněné koblihy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na plněné koblihy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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