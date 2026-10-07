Na Žďársku vybouchla propanbutanová lahev. Jedna osoba se zranila

Na Žďársku vybouchla propanbutanová lahev. Jedna osoba se zranilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Žďársku vybouchla propanbutanová lahev. Jedna osoba se zranilaZdroj: HZS Kraje Vysočina
Článek byl publikován 07.10.2026 13:46
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