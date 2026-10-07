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Na Žďársku vybouchla propanbutanová lahev. Jedna osoba se zranila

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Dennívýzva
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Leteckým transportem osoby s popáleninami do nemocnice v Brně skončil výbuch propanbutanové lahve, ke kterému došlo dnes odpoledne v Bukově na Žďársku.
Na Žďársku vybouchla propanbutanová lahev. Jedna osoba se zranila

Na Žďársku vybouchla propanbutanová lahev. Jedna osoba se zranila

Zdroj: HZS Kraje Vysočina
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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