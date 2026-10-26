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Na silnicích začala platit nová výbava pro osobní vozy. Mnozí Češi o tom nevědí

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Dennívýzva
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Od července 2026 musí mít nová auta v Evropské unii další bezpečnostní systémy. Dokážou lépe rozpoznat chodce a cyklisty, upozornit na nepozornost řidiče a přispět k ochraně lidí při srážce. Některé povinné prvky přitom automobilky instalují už od roku 2024.
Na silnicích začala platit nová výbava pro osobní vozy. Mnozí Češi o tom nevědí

Na silnicích začala platit nová výbava pro osobní vozy. Mnozí Češi o tom nevědí

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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