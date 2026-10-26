Na silnicích začala platit nová výbava pro osobní vozy. Mnozí Češi o tom nevědí

Co musí mít nová auta od července 2026
Od 7. července 2026 se rozšířily požadavky evropského nařízení o obecné bezpečnosti vozidel. Pro nová osobní auta a dodávky platí čtyři hlavní změny, které se týkají asistenčních systémů i samotné konstrukce vozidel.
První novinkou je pokročilejší automatické nouzové brzdění. Systém musí rozpoznávat také chodce a cyklisty před vozidlem. Pokud vyhodnotí bezprostřední nebezpečí srážky a řidič včas nezareaguje, upozorní ho a může automaticky zahájit brzdění. Cílem je nehodě zabránit, případně alespoň snížit její následky.
Druhou změnou je systém upozorňující na rozptýlení řidiče. Na rozdíl od staršího varování před únavou má sledovat, zda se řidič dostatečně věnuje řízení. Pokud systém zaznamená, že řidič nesleduje provoz, upozorní ho. Jde o důležitou funkci zejména v době, kdy pozornost za volantem často odvádějí mobilní telefony a další zařízení.
Třetí požadavek se týká přímého výhledu z vozidla. Konstrukce musí řidiči umožnit lépe vidět okolí a včas zaznamenat zranitelné účastníky provozu. Konkrétní technické požadavky se liší podle kategorie vozidla, proto nelze předpokládat, že všechna osobní auta budou muset mít stejnou konstrukční úpravu.
Čtvrtou oblastí je bezpečnostní zasklení a ochrana chodců při nárazu. Požadavky na konstrukci vozidla mají omezit riziko vážného poranění, například při nárazu hlavy chodce do přední části automobilu. Nejde tedy jen o to, jak dobře řidič vidí ven, ale také o to, jaké následky může mít případná srážka.
Změny se týkají nových aut, nikoli všech vozů na silnicích
Pro řidiče je důležité, že nové požadavky neznamenají povinnost dodatečně vybavit starší automobil dalšími kamerami nebo asistenčními systémy. Týkají se nových vozidel uváděných na trh podle příslušných evropských pravidel.
Povinnosti se navíc zavádějí postupně. Některé systémy musely mít nové typy vozidel už dříve, zatímco pro všechna nová vozidla začala povinnost platit až později. Proto se mohou lišit požadavky na nově vyvinutý model a na automobil, který už je na trhu několik let.
Blikající brzdová světla jsou povinná už od roku 2024
Jednou ze starších změn je signál nouzového brzdění, označovaný zkratkou ESS (Emergency Stop Signal). Pro všechna nová vozidla v příslušných kategoriích se stal povinným od 7. července 2024, pro nové typy vozidel platil požadavek už dříve.
Při prudkém brzdění systém upozorní řidiče za vozidlem výraznější světelnou signalizací. Brzdová světla mohou rychle blikat nebo se podle technického řešení vozidla aktivuje jiný předepsaný signál. Nejde o běžné zpomalování, ale o upozornění na situaci, při které může být nutné okamžitě reagovat.
Systém se nespouští při každém sešlápnutí brzdy. Je určen pro mimořádně intenzivní zpomalování, aby řidič jedoucí vzadu rychleji rozpoznal nebezpečí a mohl včas začít brzdit.
Evropská unie tak postupně rozšiřuje povinnou bezpečnostní výbavu nových automobilů. Pro majitele starších vozů se tím nic nemění, při výběru nového auta ale mohou být tyto systémy důležitým rozdílem mezi jednotlivými modely.
Zdroje článku: commission.europa.eu, single-market-economy.ec.europa.eu, techbyte.sk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková