Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na Olomoucku vjela dodávka před vlak, ten ji zcela rozdrtil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vážná nehoda se stala dnes dopoledne v Hlubočkách na Olomoucku. Dodávka tam vjela před přijíždějící osobní vlak. Došlo k drtivé srážce.
Na Olomoucku vjela dodávka před vlak, ten ji zcela rozdrtil

Na Olomoucku vjela dodávka před vlak, ten ji zcela rozdrtil

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:17

Reklama
Další články z ČR nehody
Drtivá nehoda na Jičínsku. Ze zdemolovaného auta museli řidiče vyprostit hasiči
Drtivá nehoda na Jičínsku. Ze zdemolovaného auta museli řidiče vyprostit hasiči
Tragická nehoda u obce Ležky. Čelní srážku auta a náklaďáku nepřežila řidička
Tragická nehoda u obce Ležky. Čelní srážku auta a náklaďáku nepřežila řidička

Tragická nehoda se stala dnes u obce Ležky na Podbořansku. Srazilo se tam osobní auto s nákladním vozem....

Na silnici v Hřensku se zřítil několikatunový pískovec, zachytila to kamera
Na silnici v Hřensku se zřítil několikatunový pískovec, zachytila to kamera

S omezením dopravy musí od pátečního večera počítat řidiči na silnici u hotelu Praha v Hřensku. Ze svahu se...

V Praze bourala policejní dodávka, po srážce s autem skončila na střeše
V Praze bourala policejní dodávka, po srážce s autem skončila na střeše

Nehoda auta a policejní dodávky zkomplikovala dnes odpoledne provoz nedaleko stadionu Eden v pražských...

Foto: Bagr zaseklý pod mostem v Praze vyprošťují speciální tanky
Foto: Bagr zaseklý pod mostem v Praze vyprošťují speciální tanky

Hasiči se už dlouhé hodiny snaží vyprostit bagr, který se při přepravě na nákladním voze včera zasekl pod...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

Všechny články tohoto autora →
ČR nehody
Další články z kategorie Nehody
Zobrazit více
ZprávyDopravaNehody
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.