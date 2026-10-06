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Na Česko se valí mrazy. Meteorologové vydali varování

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Meteorologové varují před prudkým ochlazením. Zatímco do středy si užijeme až 24 stupňů, od čtvrtka teploty spadnou na polovinu.
Na Česko se valí mrazy. Meteorologové vydali varování

Na Česko se valí mrazy. Meteorologové vydali varování

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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