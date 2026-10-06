Na Česko se valí mrazy. Meteorologové vydali varování

Kdo má v plánu poslední podzimní grilování nebo víkendový výlet, měl by ho stihnout do středy. Český hydrometeorologický ústav totiž vydal předpověď, která jasně ukazuje, že se babí léto chýlí ke konci a nahradí ho pravý podzim s teplotami, které budou připomínat spíše konec října.
Úterý a středa: Poslední záchvěv léta
Úterý bude nejhezčím dnem týdne. Očekává se jasno nebo skoro jasno, přes den až 24 stupňů Celsia. První varovný signál ale přijde v noci – teploty klesnou k pěti stupňům, a v údolích dokonce ke třem. Ojediněle se objeví i přízemní mrazíky, což by měli vzít v potaz zahrádkáři s citlivějšími rostlinami.
Středa nabídne podobný scénář – převážně slunečno s teplotami mezi 18 a 23 stupni. Noční mrazíky v údolích se ale zopakují.
Čtvrtek: Den zlomu
Od čtvrtka nastane dramatický obrat. „Bude oblačno až zataženo. Během dne se postupně na většině území vyskytne občasný déšť nebo přeháňky,“ informovali meteorologové. Srážky mohou dosáhnout až 10 milimetrů. Nejvyšší denní teploty spadnou na hodnoty okolo 15 stupňů, pouze na východě Česka se udrží příjemnějších 19 až 23 stupňů. K tomu se přidá zesilující vítr. Večer by se ale oblačnost měla postupně protrhat.
Pátek: Nejchladnější den týdne
Pátek 9. října bude teplotním dnem celého týdne. Česko čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami, které budou četnější zejména na horách. Na východě území meteorologové očekávají zataženo s občasným deštěm – na horách může napršet až 15 milimetrů.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat pouze mezi 10 a 15 stupni – tedy zhruba o polovinu méně než na začátku týdne. V noci klesnou teploty na 4 až 9 stupňů.
Víkend úlevu nepřinese
Kdo doufal, že víkend situaci zachrání, bude zklamán. Sobota i neděle nabídnou většinou oblačno s přeháňkami a teploty mezi 12 a 17 stupni. Noční teploty klesnou na 3 až 8 stupňů.
Co to znamená v praxi?
- Zahrádkáři by měli do středy sklidit poslední úrodu citlivou na chlad
- Řidiči by měli od čtvrtka počítat s mokrými vozovkami a horší viditelností
- Turisté plánující horské túry by měli vzít v potaz déšť a výrazně nižší teploty
- Od pátku se vyplatí vytáhnout teplejší bundy – rozdíl oproti začátku týdne bude až 10 stupňů
Teplotní sešup o deset stupňů během pouhých dvou dnů není v říjnu ničím neobvyklým, přesto může zaskočit ty, kteří si na babí léto příliš zvykli. Aktuální předpověď jasně ukazuje, že podzim 2026 se o slovo hlásí nekompromisně.
Zdroje článku: Blíží se zlom. ČHMÚ upřesnil, kdy přijde mrazivé počasí, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová