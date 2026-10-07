Muž žijící v jeskyni přišel o 1,7 milionu korun

Krajský soud v Liberci zahájil hlavní líčení v případu loupeže, jejíž terčem se stal pětašedesátiletý muž žijící v lesní skalní jeskyni na Českolipsku. Čtveřice obžalovaných mu loni v létě ukradla dohromady 1,7 milionu korun. Všem hrozí až dvanáct let za mřížemi.
Před soud v úterý předstoupili tři z obžalovaných, případ čtvrtého byl kvůli závažným zdravotním potížím vyloučen do samostatného řízení. Dvaačtyřicetiletý Jan Hero a čtyřicetiletý Petr Kokeš jsou ve vazbě. Třetím obžalovaným přítomným u soudu byl třiapadesátiletý Milan Křeček z Mělnicka. Hero vinu odmítl, Kokeš nevypovídal, ale u policie se přiznal. Křeček u soudu prohlásil: „Necítím se vinen."
Příběh začal na konci června loňského roku v kempu na Českolipsku, kde Křeček náhodně potkal poškozeného. Ten mu pochválil zlatý náramek a vzápětí mu za něj nabídl 400 000 korun. Křeček peníze přijal. „Vytáhl tašku a vysypal z ní peníze na koupališti přede všemi," popsal u soudu. Celá příhoda byla podle jeho slov natolik neobvyklá, že o ní vyprávěl okolí, mimo jiné Herovi, který si od něj dlouhodobě půjčoval peníze. To mělo být osudným krokem.
Pouze několik dní po kempu, v noci ze 1. na 2. července, vyrazila trojice obžalovaných z Podbořan na Lounsku k lesnímu příbytku poškozeného. Ke skalnímu sklepu dorazili mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní. Nejprve se pokoušeli vypáčit dveře pomocí železa nalezeného v okolí. Muž se probudil, a jakmile mu Kokeš hodil dovnitř zapálenou dýmovnici, vyběhl ven. Ve snaze zbavit se útočníků jim hodil sáček se 170 000 korunami a zlatý řetízek v podobné hodnotě, načež se schoval v křoví.
Když se po asi deseti minutách vrátil zpět, pachatelé byli pryč, dveře jeho příbytku byly otevřeny a batoh s montérkovými kalhotami zmizel. V jejich kapsách měl muž uloženo 1,4 milionu korun, celoživotní úspory, některé bankovky byly podle obžaloby i plesnivé.
Zdroj: autorský text / ČTK