Dominance v derby: Třebíč smetla Jihlavu na jejím ledě čtyřmi góly

Dominance v derby: Třebíč smetla Jihlavu na jejím ledě čtyřmi gólyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dominance v derby: Třebíč smetla Jihlavu na jejím ledě čtyřmi gólyZdroj: SK Horácká Slavia Třebíč / Michal Fiala
Článek byl publikován 28.10.2026 21:49
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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