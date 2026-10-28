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Dominance v derby: Třebíč smetla Jihlavu na jejím ledě čtyřmi góly

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Bílé hvězdy ovládly druhé letošní derby Vysočiny. V Jihlavě Třebíčští triumfovali jasně 4:0, dvakrát rozvlnil brankovou síť David Michálek, a po jedné přesné trefě přidali Jakub Malý s Matějem Kozlíkem. Výtečný výkon předvedl Jan Mičán, který zastavil všech 41 střel soupeře.
Dominance v derby: Třebíč smetla Jihlavu na jejím ledě čtyřmi góly

Dominance v derby: Třebíč smetla Jihlavu na jejím ledě čtyřmi góly

Zdroj: SK Horácká Slavia Třebíč / Michal Fiala
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 21:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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