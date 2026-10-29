V pátek v 19:15 podkopou ostnaté dráty: Prima Cool vytáhne nejvelkolepější útěk filmové historie

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Německé velení věřilo, že vytvořilo dokonalou past. Do jednoho přísně střeženého tábora soustředilo elitní spojenecké důstojníky, kteří už v minulosti opakovaně prchali z jiných zařízení. Místo izolace však strážní nechtěně vybudovali centrálu odporu.
Pod hlídkovými věžemi se zrodil plán, jaký svět dosud nepoznal. Nešlo o záchranu jednoho či dvou mužů, ale o otevřenou cestu ke svobodě pro stovky lidí najednou. Každá minuta vyžadovala ticho, chladné nervy a přesnou organizaci pod hrozbou okamžité popravy.
V těsných tunelech muže neustále provázel strach ze závalů i z odhalení patrolami. Nejsilnější zbraní uvězněných vojáků přitom nebyly zbraně, ale kolektivní odhodlání a nezlomná vůle.
Velký útěk: hollywoodské hvězdy proti ostnatému drátu
Tento příběh se v roce 1963 stal předlohou kultovního válečného dobrodružného dramatu Velký útěk (The Great Escape). V režii Johna Sturgese vznikl podle knihy Paula Brickhilla, scénář napsali James Clavell a W. R. Burnett. Děj se odehrává v zajateckém táboře Stalag Luft III a trvá 172 minut.
Sturges obsadil největší hvězdy tehdejšího Hollywoodu. Steve McQueen hraje kapitána Virgila Hiltse, James Garner poručíka Hendleyho a Richard Attenborough nekompromisního velitele Rogera Bartletta. Sestavu doplňují Charles Bronson jako poručík Danny Velinski, Donald Pleasence, James Coburn a David McCallum.
Filmová kritička Sheila O’Malley zdůrazňuje, že hlavním hrdinou vyprávění není osamělý bojovník. Je jím propracovaná týmová spolupráce celého společenství.
Skutečné lágry, strach pod zemí a skok, který neskočil McQueen
Autenticita měla kořeny v osudech samotných herců. Donald Pleasence, představitel falšovatele dokladů, byl za války po sestřelení letounu RAF skutečně vězněn v německém táboře Stalag Luft I. Sturges jeho rady zpočátku přehlížel, jakmile se ale dozvěděl pravdu, udělal z něj hlavního odborného poradce štábu.
Ještě osobnější byl výkon Charlese Bronsona. Specialista na kopání tunelů v jeho podání skrývá skutečnou těžkou klaustrofobii, kterou si herec přinesl z mládí z uhelných dolů, kde pracoval před hereckou kariérou.
Steve McQueen se v motocyklové honičce postavil i na druhou stranu barikády. V několika záběrech si navlékl německou uniformu a osobně řídil motocykl jednoho z pronásledovatelů.
Slavný 18metrový skok s Triumphem TR6 přes plot z ostnatého drátu ale McQueen neodjel. Pojišťovna mu ze strachu o hlavní hvězdu zakázala riskovat. V jediném perfektním záběru skočil jeho přítel, profesionální kaskadér Bud Ekins.
Štáb natáčel v reálných exteriérech v Bavorsku a postavil celý tábor v životní velikosti, včetně podzemních tunelů. Rozpočet 4 miliony USD z roku 1963, dnes zhruba 40 milionů USD, zhodnotil na maximum.
Číselný triumf a verdikt diváků
Investice se vrátila s nadsázkou. Tržby dosáhly 30 milionů USD a film se stal jedním z nejvýnosnějších titulů roku 1963. Získal nominaci na Oscara za střih pro Ferrise Webstera i nominaci na Zlatý glóbus v kategorii nejlepší dramatický film.
Na Kinobox.cz si snímek drží 81 %. Jeden z diváků to shrnuje slovy: „Stará poctivá klasika s vynikajícím obsazením. Samotný útěk i pátrání jsou natočeny tak napínavě, že ani během tříhodinové stopáže nepocítíte náznak nudy.“
Kdy se připojit k útěku
Akce, napětí a přátelství na život a na smrt čekají na Prima COOL. Film Velký útěk vysílá stanice v pátek 30. 10. 2026 od 20:15 a potrvá do 23:50.
Jak je to u vás: patří Velký útěk mezi filmy, které znáte nazpaměť, nebo ho uvidíte poprvé? A hádáte, kolik z vás by v tunelu vydrželo stejně dlouho jako Bronson?
Zdroje článku: tvprogram.cz, csfd.cz, en.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná