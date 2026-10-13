Mercedes kličkující po ulici upoutal pozornost strážníků. Řidič je při kontrole překvapil

Mercedes kličkující po ulici upoutal pozornost strážníků. Řidič je při kontrole překvapilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mercedes kličkující po ulici upoutal pozornost strážníků. Řidič je při kontrole překvapilZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 13.10.2026 04:31
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