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ANATOMIE SEBEVRAŽDY – česká premiéra jedné z nejoceňovanějších her posledních let o tíze minulosti a hledání cesty ke štěstí

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Městská divadla pražská uvedou 24. října 2026 v divadle Rokoko pozoruhodnou hru Alice Birchové, ve které se potkávají tři generace žen. Jejich životy se…
Anatomie sebevraždy

Anatomie sebevraždy

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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