Než jdu spát, položím na odtok dva použité čajové sáčky. Ráno je dřez bez zápachu a já se ho nemusela ani dotknout

Než jdu spát, položím na odtok dva použité čajové sáčky. Ráno je dřez bez zápachu a já se ho nemusela ani dotknoutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Než jdu spát, položím na odtok dva použité čajové sáčky. Ráno je dřez bez zápachu a já se ho nemusela ani dotknoutZdroj: Infrogmation of New Orleans / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 13.10.2026 05:15
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