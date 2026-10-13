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Než jdu spát, položím na odtok dva použité čajové sáčky. Ráno je dřez bez zápachu a já se ho nemusela ani dotknout

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Použité čajové sáčky ještě nepatří do koše. Vyzkoušejte jeden z těchto triků při příštím úklidu a usnadněte si práci.
Než jdu spát, položím na odtok dva použité čajové sáčky. Ráno je dřez bez zápachu a já se ho nemusela ani dotknout

Než jdu spát, položím na odtok dva použité čajové sáčky. Ráno je dřez bez zápachu a já se ho nemusela ani dotknout

Zdroj: Infrogmation of New Orleans / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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