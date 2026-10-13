Dnes ve 20:00 to vypukne: Nova Cinema odpálí kultovní akční nářez, který v devadesátkách zboural kina

Když se zranitelnost stane největší silou
Temná noc, výšková budova a neobjasněný tragický pád, který spustí nečekanou lavinu událostí. Na první pohled jde o řadový kriminální případ, jenže stopy postupně vedou do nejvyšších pater zločinu a odkrývají temnou síť stínové organizace bývalých žoldáků.
Vyšetřováním incidentu jsou pověřeni dva muži, které osud svedl dohromady proti jejich vůli. Stárnoucí detektiv touží v klidu dokončit službu, dosáhnout penze a užívat si rodinného života.
Jeho nový partner je však časovanou bombou. Po zničující osobní tragédii nemá co ztratit a jeho nepředvídatelné chování děsí zločince i vlastní kolegy. Oboustranná nedůvěra se však v labyrintu smrtelného nebezpečí musí proměnit v absolutní spojenectví.
Zlomový okamžik akčního žánru
Do té doby byli diváci zvyklí na neohrozitelné, jednorozměrné svalovce, kteří bez mrknutí oka likvidovali zástupy nepřátel. Tento snímek však přinesl zásadní revoluci.
Hlavní hrdinové získali lidskou hloubku, chybující charakter a reálnou zranitelnost, čímž si okamžitě získali srdce diváků po celém světě.
Řeč je o kultovním snímku Smrtonosná zbraň (v originále Lethal Weapon). Film režiséra Richarda Donnera a scenáristy Shanea Blacka vtrhl do světových kin poprvé v březnu roku 1987. Unikátní dynamiku mezi zničeným detektivem Martinem Riggsem a rozvážným Rogerem Murtaughem neopakovatelně ztvárnili Mel Gibson a Danny Glover.
Pozadí natáčení, bojová umění a věkový paradox
Aby pěstní souboje působily maximálně věrohodně, podstoupili Mel Gibson i Danny Glover před natáčením náročný trénink bojových stylů. Cvičili brazilské Jiu-Jitsu pod vedením Roriona Gracieho a věnovali se i stylu Muay Thai.
Závěrečný strhující zápas v bahně díky tomu získal neobvykle syrovou a nefalšovanou autenticitu. Každý úder, každý hmat vypadá jako skutečný boj o přežití.
Snímek se zapsal do historie také jako technologický průkopník. Jedná se o jeden z vůbec prvních hollywoodských celovečerních filmů, ve kterém je přímo v akci zobrazen tehdejší nový výstřelek techniky – přenosný mobilní telefon Radio Shack Model 17-1003.
S natáčením se pojí i jeden fascinující věkový paradox. Danny Glover jako padesátiletý detektiv Murtaugh proslavil kultovní hlášku o tom, že je na podobné věci už moc starý, Ve skutečnosti však bylo herci při natáčení pouhých čtyřicet let.
Kina praskala ve švech
Výrobní rozpočet 15 milionů USD z roku 1987 odpovídá po započtení inflace hodnotě přibližně 40 milionů USD v dnešních cenách. Globální výdělek 120,2 milionu USD představoval více než osminásobek produkčních nákladů.
Tento komerční model ukázal Hollywoodu, že středněrozpočtový akční snímek zaměřený na psychologii postav může generovat návratnost srovnatelnou s nákladnými sci-fi velkofilmy.
Samotný Mel Gibson později vzpomínal, že scénář byl pro svou dobu naprosto trefný a přelomový právě díky polidštění neohrožených hrdinů.
Kdy si kultovní klasiku naladit?
Na portálu ČSFD si tento filmový klenot drží fantastické hodnocení 88 % a dodnes patří k absolutním vrcholům svého žánru. Pokud si chcete vychutnat dokonalý mix akce, humoru a lidského příběhu, nezapomeňte si včas zapnout televizi.
Nezapomenutelnou filmovou jízdu si můžete dopřát v úterý 13. října 2026 ve 20:00 na stanici Nova Cinema. A teď upřímně – kdy jste naposledy viděli akční film, který vás opravdu dostal?
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Autor článku: Eliška Černá