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Dnes ve 20:00 to vypukne: Nova Cinema odpálí kultovní akční nářez, který v devadesátkách zboural kina

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Noční ticho nad Los Angeles protne tragický pád mladé dívky z mrakodrapu. Běžné vyšetřování se během okamžiku promění v nebezpečnou spirálu, na jejímž konci stojí dva absolutně odlišní muži zákona. Jeden touží po klidném důchodu, druhý po osobní tragédii balancuje na hranici sebezničení.
Dnes ve 20:00 to vypukne: Nova Cinema odpálí kultovní akční nářez, který v devadesátkách zboural kina

Dnes ve 20:00 to vypukne: Nova Cinema odpálí kultovní akční nářez, který v devadesátkách zboural kina

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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