Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Stárnoucí rodiče mohou zůstat doma i bez nepřetržité péče rodiny. Mnozí Češi netuší, na jakou pomoc mají nárok

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Péče o stárnoucí rodiče představuje pro tisíce českých rodin každodenní starost. Mnozí senioři chtějí zůstat ve vlastním bytě či domě, přestože už nezvládají všechny běžné činnosti. Jejich blízcí přitom často netuší, že mohou využít zdravotní sestry hrazené pojišťovnou, pečovatelské služby nebo příspěvek na péči. Správná kombinace dostupné pomoci může seniorům umožnit žít déle doma, aniž by veškerá odpovědnost zůstala na rodině.
Česko stárne a rodinám přibývají starosti.

Česko stárne a rodinám přibývají starosti.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:25

Reklama
Další články z Byznys trendy
Výplata důchodů se od července 2027 změní. Nový systém se dotkne milionů penzistů
Výplata důchodů se od července 2027 změní. Nový systém se dotkne milionů penzistů
Češi, kteří pracují i v důchodu, mohou získat další peníze každý rok. Vláda připravila nová pravidla
Češi, kteří pracují i v důchodu, mohou získat další peníze každý rok. Vláda připravila nová pravidla

Češi, kteří si přivydělávají ke starobnímu důchodu, by mohli získat další pravidelné zvýšení penze. Vládní...

Německé lázně lákají na koupání za pouhých 300 Kč. Senioři mohou využít výhodné vstupné, musí ale přijít včas
Německé lázně lákají na koupání za pouhých 300 Kč. Senioři mohou využít výhodné vstupné, musí ale přijít včas

Termální lázně Bad Füssing v Dolním Bavorsku nabízejí jednu z cest, jak si užít termální koupání bez...

Senioři od určitého věku mohou dostávat peníze navíc. Stát chce změnit hranici i způsob přidávání
Senioři od určitého věku mohou dostávat peníze navíc. Stát chce změnit hranici i způsob přidávání

Starobní důchody by se od příštího roku mohly zvyšovat už při dosažení 80 let. Vládní novela počítá s...

Senioři objevují polské lázně kousek od českých hranic. Za termální koupel se saunou zaplatí jen 200 korun
Senioři objevují polské lázně kousek od českých hranic. Za termální koupel se saunou zaplatí jen 200 korun

Za odpočinkem v termální vodě není nutné cestovat až do Maďarska nebo na Slovensko. V polských Cieplicích...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.