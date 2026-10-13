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Tahle 1 věc v předsíni si za rok řekne o víc proudu než televize. Většina Čechů ji nevypíná ani přes noc

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Půlnoc dávno minula a celý byt spí. V předsíni ale dál svítí […]
Tahle 1 věc v předsíni si za rok řekne o víc proudu než televize. Většina Čechů ji nevypíná ani přes noc

Tahle 1 věc v předsíni si za rok řekne o víc proudu než televize. Většina Čechů ji nevypíná ani přes noc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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