Nejhorší chyba při vaření čočky. Dělá ji spousta Čechů a pak se diví, proč nadýmá

Talíř čočky na kyselo s vajíčkem a okurkou zasytí na celé odpoledne. Mnoho strávníků ale večer čeká nepříjemná dohra v podobě nafouknutého břicha. Na vině často bývá jeden nenápadný krok při přípravě, který se v kuchyni dělá ze zvyku nebo ze spěchu.
Voda z namáčení patří do dřezu
Spousta lidí čočku poctivě namočí a pak ji v téže vodě rovnou postaví na plotnu. Jiní namáčení vynechají úplně a spoléhají na to, že delší vaření nadýmání nějak vyvaří. Ani jeden z nich ale nadýmavé látky z jídla spolehlivě nedostane.
Cukry, které nadýmání způsobují, se teplem nerozkládají. Mají ale jednu slabinu: snadno se rozpouštějí ve vodě. Při namáčení i při vaření se proto ze zrn uvolňují do okolní tekutiny a kdo ji pak nechá v hrnci, sní je nakonec stejně.
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Správný postup je jednoduchý:
Namočenou čočku slijte na sítu. Propláchněte ji a zalijte čerstvou vodou. Teprve v ní ji uvařte.
Ještě před namočením se vyplatí čočku přebrat, protože se v ní občas schová drobný kamínek nebo poškozené zrno.
Proč po luštěninách bublá v břiše
Čočka, hrách i fazole obsahují zvláštní složené cukry, kterým se odborně říká oligosacharidy. Patří mezi ně třeba rafinóza a stachyóza. Člověk si nedokáže vyrobit enzym potřebný k jejich rozložení, a tenkým střevem proto projdou tak, jak je snědl.
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Zpracují je až bakterie v tlustém střevě a právě při tom se uvolňuje plyn. Ten pak cítíte jako tlak a nafouknuté břicho. Jak silné potíže budou, se liší od člověka k člověku, protože každý má ve střevech trochu jiné složení bakterií.
Nadýmavé cukry z luštěnin rozkládají až bakterie v tlustém střevě a při tom vzniká plyn, který tlačí v břiše. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Zázrak od namáčení nečekejte
Namáčení pomáhá, ale problém úplně nevyřeší. Kolik nadýmavých cukrů odejde s vodou, se liší podle druhu luštěniny i délky namáčení. U čočky naměřili vědci v jedné laboratorní studii úbytek jen kolem desetiny a další část se vyplavila až během vaření. Proto se vyplatí spojit víc drobných opatření najednou.
Odbornice na výživu profesorka Jana Dostálová v rozhovoru pro Deník prozradila, že čočku na novoroční oběd dává do vody už na Silvestra. Delší namočení má i praktickou výhodu: nabobtnalá zrna se uvaří rovnoměrněji. Zrna při namáčení výrazně zvětší svůj objem, takže čočku zalijte nejméně třikrát větším množstvím vody.
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Hnědá i zelená čočka včetně klasické velkozrnné, ze které se vaří čočka na kyselo, se prodává se slupkou. Ta patří k nejhůř stravitelným částem zrna, takže citlivějším lidem může dělat víc potíží. Samotné nadýmavé cukry jsou ale uložené hlavně uvnitř zrna. U těchto druhů stačí namáčení kolem dvou hodin a delší jim neuškodí.
Pokud jste namočení nestihli, existuje zkratka s horkou vodou. Čočku přelijte vroucí vodou, hrnec zakryjte a nechte ho zhruba půl hodiny až hodinu odstavený. Tuhle vodu pak také vylijte.
Červená čočka se prodává loupaná a namáčet ji nemusíte. Měkká je zhruba za čtvrt hodiny až dvacet minut a mezi luštěninami patří k těm lépe snášeným, i když nadýmavé cukry obsahuje také. Kdo s nadýmáním bojuje často, může s ní začít třeba v krémové polévce.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Druh čočky Slupka Namáčení Snášenlivost Hnědá a zelená ano kolem dvou hodin, delší neuškodí slupka je hůř stravitelná, citlivějším lidem může dělat víc potíží Červená ne, prodává se loupaná není nutné bývá lépe snášená Když nadýmá i správně uvařená čočka
Střeva si na luštěniny umí zvyknout. Kdo jí luštěniny pravidelně, mívá menší potíže, protože se střevní bakterie postupně přizpůsobí. Pokud luštěniny do jídelníčku teprve zařazujete, začněte menší porcí a přidávejte postupně.
Pomoci může i podoba jídla. Když čočku po uvaření rozmixujete dohladka, citlivé trávení s ní mívá méně práce. Tradiční kuchyně k luštěninám odjakživa sahá po bylinkách a koření, kterým lidová zkušenost připisuje lehčí trávení. Spolehlivě to zatím nedoložil žádný výzkum, jídlo ale každopádně příjemně provoní.
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U čočky z konzervy nálev slijte a zrna propláchněte, protože se i do něj nadýmavé látky vyplavují. Pokud vás nadýmání trápí dlouhodobě nebo silně, poraďte se se svým lékařem.
Zdroje: https://www.i-zurnal.cz/jak-varit-lusteniny/, https://agris.fao.org/search/fr/records/65dfda3f0f3e94b9e5dcdde6, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6462997/, https://www.jimejinak.cz/co-byste-meli-vedet-o-lusteninach-a-nadymani-ktere-zpusobuji/, https://www.toprecepty.cz/clanky/5087-jak-dlouho-namacet-lusteniny-nejvice-casu-potrebuji-fazole-a-cizrna-bez-namaceni-se-obejdou-cervena-cocka-a-loupany-hrach/, https://www.denik.cz/zdravy-zivot/lusteniny-dostalova-vyziva-nadymani.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/aby-cocka-nenadymala-30000215.html, https://radiozurnal.rozhlas.cz/proc-lusteniny-nadymaji-6234420, https://www.cpzp.cz/clanek/5217-0-Lusteniny-na-taliri.html, https://www.milujivareni.cz/kucharska-skola/spravne-vareni-lustenin, https://proveg.org/cz/novinky/lusteniny-bez-nadymani/