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Máte bolesti zad, kloubů či svalů? Pomůže nový přístroj ve šternberské nemocnici

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Trápí vás bolesti zad, kloubů nebo svalů, trpíte syndromem karpálního tunelu nebo máte potíže se šlachami či úpony a po zlomeninách? Šternberská nemocnice nyní pořídila nový přístroj za téměř milion korun, který využívá intenzivní elektromagnetické pole a může od bolesti pomoci.
Máte bolesti zad, kloubů či svalů? Pomůže nový přístroj ve šternberské nemocnici

Máte bolesti zad, kloubů či svalů? Pomůže nový přístroj ve šternberské nemocnici

Zdroj: AGEL
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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