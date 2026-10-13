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Nejhorší brambory ze supermarketu. Češi je pořád kupují a neví, co je s nimi špatně

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Pytel brambor mizí v nákupním košíku skoro automaticky, většinou bez delšího prohlížení. […]
Nejhorší brambory ze supermarketu. Češi je pořád kupují a neví, co je s nimi špatně

Nejhorší brambory ze supermarketu. Češi je pořád kupují a neví, co je s nimi špatně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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