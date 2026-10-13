V Prachaticích už dohodli koalici, v Jindřichově Hradci jednání potrvají i dva týdny

V Prachaticích se na rozdělení funkcí teprve domluví
V Prachaticích se na vytvoření koalice dohodli Nezávislí, Prachatice společně a ANO. Společně budou mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 11 křesel, což jim zajistí těsnou většinu. O personálním obsazení vedení města ale zástupci uskupení zatím nejednali.
„Zatím jsme řešili především programové věci, na kterých jsme se shodli. Jako ekonom jsem ale řekl, že nové vedení bude muset zvažovat, jaké investice budeme preferovat, protože město není v dobré finanční kondici,“ řekl lídr vítězných Nezávislých Martin Malý. Dosavadní starosta Jan Bauer, který vedl do voleb ODS, zamíří do opozice.
Podle něj vedení radnice připraví na příští rok některé projekty, investiční záměry však bude pečlivě vybírat. Malý zároveň potvrdil, že rozdělení funkcí zůstává předmětem dalších jednání.
Čtěte také: Volby v okresních městech. Starosta Tábora končí v zastupitelstvu, ODS oslabila
Součástí dohody budoucích koaličních partnerů je také podpora plánovaného retail parku, který chce v Prachaticích vybudovat soukromý investor. Proti záměru v minulosti vznikla ve městě petice.
„My retail park vítáme jako dobrou příležitost pro Prachatice. Samozřejmě projekt musí splňovat všechny zákonné podmínky,“ řekl Malý.
Komunální volby v Prachaticích vyhráli Nezávislí se šesti mandáty. Druhá ODS získala čtyři křesla a třetí Prachatice společně mají tři zastupitele. Stejný počet připadl také uskupení Naše Česko. Po dvou mandátech získaly Živé Prachatice a ANO, jednoho zastupitele bude mít Pro Prachatice.
V Jindřichově Hradci mohou jednání trvat
V Jindřichově Hradci jsou povolební rozhovory teprve na začátku. Starosta a lídr vítězného ANO Michal Kozár očekává, že vyjednávání o nové koalici mohou pokračovat až dva týdny. Vedle výsledného rozložení sil v zastupitelstvu hraje roli také výrazná obměna jeho členů. Do sedmadvacetičlenného zastupitelstva se dostalo 11 nových členů.
„Postupně se scházím s jednotlivými stranami a probírám možnosti, jak to vidí, jestli jsou ochotni spolupracovat, za jakých podmínek. Mě zajímá nejen rozdělení postů, ale jaký má kdo pohled na to, co by se s městem mělo dělat. A jestli je třeba někdo s někým domluvený, že jsou třeba dvojblok, trojblok, cokoliv dalšího, to bude taky důležité,“ řekl Kozár. Starosta chce podle svých slov předejít příliš rychlé dohodě, která by se později mohla ukázat jako nefunkční.
ANO se v neděli sešlo se zástupci STAN, který ve volbách získal stejně jako vítěz šest mandátů. Další schůzky s ostatními uskupeními mají následovat. Vedle ANO a STAN, které mají po šesti mandátech, získalo Naše Česko čtyři křesla. SPD, Piráti a Nezávislí PRO Hradec obsadili po třech místech a ODS bude mít dva zastupitele.
Čtěte také: Zastupitelstvo se přeskládá. Místo ODS dominuje Naše Česko, ANO ztratilo a SPD končí