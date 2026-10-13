Tyhle boty by české seniorky na podzim rozhodně neměly nosit. V roce 2026 jsou trapné a dávno z módy

Stačí jeden starší pár bot a i nový kabát najednou vypadá jako z jiné dekády. Ostudu tím samozřejmě nikdo neudělá, protože kdo chodí pohodlně, dělá dobře. Módní svět se ale letos na podzim otočil jiným směrem a několik modelů, které poslední roky vídáme na každém rohu, pomalu odchází ze scény.
Dobrá zpráva je, že náhrada bývá často elegantnější a nošení v ní je stejně příjemné.
Těžké kotníkové boty ustupují
Mohutné boty s hrubou vroubkovanou podrážkou, které na noze působí spíš jako výbava na horskou túru do města, už nejsou tím, po čem módní redaktorky letos sahají. Návrháři se od robustních tvarů odklánějí k jednodušším a štíhlejším siluetám.
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Na jejich místo nastupují jezdecké holínky. Jde o vysoké kožené boty s nízkým podpatkem a čistým tvarem bez zbytečných ozdob. Nejlépe vypadají v černé nebo v sytě hnědé a hodí se k úzkým džínám, legínám i k sukni pod kolena. Velkou výhodou je, že s klasickým střihem vydrží v botníku mnoho sezon.
Foto: Freepik.com Objemné tenisky patří spíš na procházku do lesa
Masivní běžecké tenisky s vysokou podešví do města letos tolik nepatří. Trend se posunul k lehkým modelům s tenkou podrážkou a užším tvarem. Některé připomínají baleríny, jiné obyčejné nízké cvičky ze sedmdesátých let.
K pohodlným kalhotám nebo k delšímu kabátu takové tenisky působí svěže a noha v nich vypadá menší a upravenější.
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Pokud máte doma mokasíny, nechte je v botníku na očích. Patří k jistotám, které se v módě drží dlouhodobě. Letos se jen mění jejich podoba. Tlustá „traktorová“ podrážka, která byla nedávno hitem, ustupuje měkčím a tenčím modelům z poddajné kůže nebo semiše.
Klidně sáhněte i po barevnějším páru, třeba vínovém nebo olivově zeleném. Oživí i úplně obyčejné šedé kalhoty se svetrem.
Foto: Shutterstock.com Dvoubarevné lodičky jako sázka na eleganci
Místo trendů, které rychle zestárnou, se letos vrací klasika z dílny Coco Chanel. Lodičky ve světlé béžové s černou špičkou se objevily na přehlídkách v nových, modernějších barevných kombinacích. Opticky prodlouží nohu, sluší k sukni, šatům i ke kalhotám a k tomu působí nadčasově.
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Kdo neví, kam sáhnout, může se řídit jednoduchým pravidlem. „Ideálně zvolte minimalistické, ne moc přezdobené a v neutrální barvě. Volte takové boty, co nejsou vyloženě aktuální trend, ale drží se v obchodech už roky. To je taková sázka na jistotu,“ uvedla pro Kupi.cz osobní stylistka Petra Kasalová.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.whowhatwear.com/fashion/fall/dated-shoe-trends-fall-2026, https://40plusstyle.com/fall-2026-shoe-trends/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48096-boty-podzim-2026-trendy, https://www.vogue.cz/clanek/fashion/trendy/selene-oliva/spicate-satenove-i-jedovate-jake-boty-se-budou-nosit-letos-na-podzim, https://www.shoehq.com.au/blogs/shoe-hq-journal/the-fab-five-5-essential-shoe-trends-every-australian-woman-needs-for- autumn-winter-2026, https://www.whowhatwear.com/fashion/trends/dated-trainer-trends-2026, https://www.marieclaire.com/fashion/fall-2026-shoe-trends/