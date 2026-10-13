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Tyhle boty by české seniorky na podzim rozhodně neměly nosit. V roce 2026 jsou trapné a dávno z módy

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Stačí jeden starší pár bot a i nový kabát najednou vypadá jako z jiné dekády. Ostudu tím samozřejmě nikdo neudělá, protože kdo chodí pohodlně, dělá dobře. Módní svět se ale letos na podzim otočil jiným směrem a několik modelů, které poslední roky vídáme na každém rohu, pomalu odchází ze scény.
Tyhle boty by české seniorky na podzim rozhodně neměly nosit. V roce 2026 jsou trapné a dávno z módy

Tyhle boty by české seniorky na podzim rozhodně neměly nosit. V roce 2026 jsou trapné a dávno z módy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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