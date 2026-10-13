Tahle 1 zapomenutá polévka se vařila na Valašsku po zabijačce. Suroviny stojí 150 Kč

Den po zabijačce se po valašských kopcích vydávaly děti s plnými konvemi. Nesly sousedům polévku, která se z domácích kuchyní skoro vytratila. Uvaříte ji i bez prasete na dvoře a suroviny vás vyjdou levně.
Vývar, který zčerná
Ta polévka se jmenuje prdelačka. Stojí na vepřovém vývaru, ve kterém se spojí kroupy s čerstvou vepřovou krví. Výraznou chuť jí dodá česnek s majoránkou a obojího se přidává pořádná dávka.
Za barvu, která se blíží černé, může především krev. Na zabijačce k ní přispívala i jelita vařená v kotli, protože stačilo, aby některému povolilo střívko, a vývar ještě potemněl. Dopoledne se z téhož kotle nabírala nejdřív světlá polévka z ovaru a drobů a tmavou prdelačkou se vývar stal až během dne.
Přečtěte si také: Otevřete dnes mrazák a podívejte se na těsnění dvířek. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně Za téměř černou barvou prdelačky stojí hlavně krev, na zabijačce vývar dobarvila i prasklá jelita z kotle. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Konev pro sousedy
Valašskou podobu zvyku popsal ve svých zápisech kronikář Alois Bělunek. Zabíjení podle něj uzavírala společná večeře pro rodinu a lidi z okolních chalup a k prdelačce se krájel chléb nebo se přidávaly zemáky, jak se v kraji říká bramborám.
Druhý den chystal hospodář gúry, tedy valašskou výslužku pro rodinu a sousedy. Vedle masa a jitrnic do ní patřila i polévka, které se do konve nalévaly klidně dva litry. Po vsi výslužku roznášely děti a za cestu si odnesly odměnu.
Sousedé dar vraceli prací. Když přišla sezóna, pomohli hospodáři na poli a kolik času tam strávili, nikdo neřešil. Štědrost se přitom řídila tím, jak velké prase bylo, a po rozdělení výslužky leckdy zbyla doma z vepře jen menší část.
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Kdo dnes prase nechová, poskládá polévku z obchodu a od řezníka. Podle tradičního receptu se na tři litry vývaru počítá s půl litrem krve a zhruba 150 gramy krup. Orientační účet vypadá takto:
vepřové kosti na vývar, balení kolem 0,65 kg: asi 65 Kč; vepřová krev, která se u řezníků prodává po litru: od 32,50 Kč; ječné kroupy, půlkilové balení: 17,90 Kč; sušená majoránka, sáček 20 g: běžně kolem 33 Kč, v akci i 22,90 Kč.
Pokud česnek, sůl a pepř máte doma, vejde se celý nákup zhruba do 150 Kč. U dražšího prodejce vás ale samotná krev vyjde zhruba na dvojnásobek. Kroupy s majoránkou vám navíc zbudou na příště. Pro srovnání: litr hotové zabijačkové polévky od jednoho z výrobců stojí 155 Kč, takže za podobné peníze uvaříte doma celý hrnec.
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Při vaření postupujte v tomto pořadí:
Kroupy si namočte do vody několik hodin předem, aby se pak rychleji uvařily. Mezitím si z kostí uvařte silný vývar a kroupy pak v jiném hrnci dejte vařit doměkka. Vývar osolte a opepřete výrazněji, než jste zvyklí. „Měl by být až přechucený,“ radí kuchaři z hospod Lokál. S krví pracujte opatrně, protože se ráda sráží do hrudek. Do horkého vývaru ji přidávejte postupně, třeba smíchanou s uvařenými kroupami, a polévku přitom stále míchejte. Potom polévku nechte na mírném ohni prohřát, dokud krev neztmavne a polévka nezhoustne. Prudký var jí neprospívá, protože se v něm krev snadno srazí. Nakonec přidejte utřený česnek a majoránku.
Podávejte ji s chlebem a kdo chce jíst po valašsku, uvaří k ní brambory.
Proč na ni zapomínáme
Prasata se zabíjela v zimních měsících. Mráz pomáhal masu vydržet a pole tou dobou odpočívala, takže hospodáři měli na zpracování dost času. Ve vesnici přišla každý týden na řadu jiná chalupa a u porážky i zpracování masa se pokaždé sešla většina sousedů.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na palačinky. Má ji v kuchyni většina Češek Zabijačky se po vesnicích konaly v zimě a u každé chalupy se při nich sešla většina sousedů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Domácích zabijaček ale ubývá a mladší lidé se na ně často ani nevypraví. Spolu s nimi se z kuchyní vytrácejí i zabijačkové pokrmy a kdo nevyrůstal na vesnici, prdelačku nejspíš nikdy neochutnal.
Prdelačka se přitom bez zabijačky obejde. Stačí zajít k řezníkovi pro krev a odpoledne u plotny vám vynese plný hrnec, ze kterého se dá stejně jako dřív poslat konvička i sousedům.
Zdroje: https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/tradicni-zabijackove-recepty:-zkuste-prdelacku-prejt-i-skvarkovku, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-od-cumacku-po-ocasek-jak-si-cesky-venkov-uzival-zabijacky-188866, https://www.zabijacky.cz/recepty-na-zabijacku/zabijackove-polevky/cerna-zabijackova-polevka/, https://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/1137-recepty/236-zabijackova-polevka/, https://www.apetitonline.cz/recept/zabijackova-polevka, https://www.zivotcestovatele.cz/prdelacka-zabijacka, https://www.rohlik.cz/1409007-maso-veprove-kosti, https://www.radev.cz/veprova-krev-mrazena-1l/, https://www.mdmaso.cz/veprova-krev/, https://www.kupi.cz/sleva/kroupy-jecne-gustito, https://www.kupi.cz/sleva/koreni-majoranka-vitana, https://www.goody77.cz/zabijackova-polevka/, https://www.spektrumroznovska.cz/historicke-poohlednuti-richarda-sobotky-na-valassku-nasledovaly-po-domaci-zabijacce-gury/