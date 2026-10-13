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Tahle 1 zapomenutá polévka se vařila na Valašsku po zabijačce. Suroviny stojí 150 Kč

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Den po zabijačce se po valašských kopcích vydávaly děti s plnými konvemi. Nesly sousedům polévku, která se z domácích kuchyní skoro vytratila. Uvaříte ji i bez prasete na dvoře a...
Tahle 1 zapomenutá polévka se vařila na Valašsku po zabijačce. Suroviny stojí 150 Kč

Tahle 1 zapomenutá polévka se vařila na Valašsku po zabijačce. Suroviny stojí 150 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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