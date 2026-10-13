Křupavé trubičky s hustým krémem chutnají jako ze staré cukrárny a zvládne je i začátečník

jsem roky odsouvala mezi cukroví, na které člověk potřebuje pevnou ruku, klid v duši a možná ještě trochu Trubičky cukrářské povahy. Nic moc pro mě, říkala jsem si. Jenže loni před Vánoci mi maminka přinesla staré formičky, takové ty malé kovové trubičky, na které se natáčí těsto a výmluvy najednou došly. Tak jsem je zkusila. A upřímně, čekala jsem horší boj. Upekly se křehké, pěkně zlaté, s vanilkovým krémem, který držel uvnitř a netekl všude kolem. Přesně ten typ , u kterého u stolu na chvíli utichne řeč a poslední kousek si každý hlídá trochu víc, než by přiznal. cukroví
Trubičky u nás nejsou žádná novinka. Největší jméno mají samozřejmě ty hořické.
Hořické trubičky se v Hořicích a okolí vyrábějí už od roku 1812. Dnes jsou chráněným regionálním výrobkem. Doma ale nedělám oplatkové trubičky. Peču křehké máslové trubičky šátečkového typu, tedy z , které se natočí na formičky a upeče dozlatova. S hořickými se plést nemají. Jen mizí skoro stejně rychle. lineckého těsta
Můj tip zní: Největší past je teplota. Pokud nechcete krém plný mastných hrudek, nechte uvařený pudink i máslo dojít na stejnou pokojovou teplotu, ideálně kolem 20 stupňů. Pudink po uvaření hned zakryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu. Bez mezery. Nevytvoří se škraloup a později se vám v krému neobjeví ty malé protivné kousky, které už nejdou skoro ničím zachránit. Recept na křehké domácí trubičky s máslovo-pudinkovým krémem
Z jedné dávky připravíte asi
95 trubiček. Celková délka přípravy: zhruba 2,5 až 3 hodiny Ingredience k přípravě
Křehké těsto: 350 g hladké mouky 150 g cukru moučka 180 g másla, studeného a nakrájeného na kostky 1 vejce
Máslový pudinkový krém: 250 g másla v pokojové teplotě 150 g cukru moučka 250 ml mléka 1 vanilkový pudink v prášku, tedy 37 g volitelně: 2 lžíce kakaa nebo 3 lžíce jemně mletých lískových oříšků pro tmavší variantu Postup přípravy domácích trubiček s vanilkovým krémem
1. Z
mouky, moučkového cukru, másla a vejce zpracujte hladké těsto. Nejlépe to jde rukama, ale netrapte ho zbytečně dlouho. Ve chvíli, kdy se suroviny spojí, máte hotovo. Přehřáté těsto pak nebývá tak křehké. Zabalte ho do potravinářské fólie a dejte na 30 minut do lednice.
2. Mezitím si uvařte
pudink. Pudinkový prášek rozmíchejte ve 4 lžících studeného mléka. Zbytek mléka přiveďte k varu, přilijte rozmíchanou směs a za stálého míchání vařte 2 až 3 minuty, dokud pudink nezhoustne. Fólii položte rovnou na jeho povrch a nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu. Trvá to zhruba 30 až 40 minut.
3. Troubu předehřejte na
175 stupňů, u horkovzduchu na 160 stupňů. Odpočinuté těsto rozválejte na pomoučeném vále na plát silný asi 2 mm. Tady se vyplatí trochu trpělivosti: čím tenčí plát, tím jemnější a křehčí trubičky po upečení budou.
4. Vykrajujte kolečka o průměru
5 cm. Každé kolečko natočte šikmo na kovovou cukrářskou trubičku tak, aby se okraje lehce překryly. Formičky s těstem pokládejte na plech vyložený pečicím papírem.
5. Pečte
8 až 12 minut, až budou trubičky zlaté po celém povrchu. U druhého plechu už je dobré být poblíž trouby, protože tenké těsto se dokáže připéct rychleji, než člověk stihne utřít vál. Po vytažení je ještě teplé opatrně stáhněte z formiček otočným pohybem. Když vychladnou, půjde to znatelně hůř.
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6. Trubičky nechte úplně vychladnout na mřížce. Teplé kusy neplňte, nemá to cenu. Krém by uvnitř povolil a začal by se roztékat.
Teď přijde na řadu krém
1.
Máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlé, nadýchané hmoty. Elektrickým šlehačem to zabere asi 4 až 5 minut. Máslo nesmí být studené, jinak se pořádně nenašlehá. Když bude naopak moc měkké nebo teplé, krém nebude dobře držet.
2. Do vyšlehaného másla po lžících zašlehávejte
vychladlý pudink. Tady nepospíchejte, krém pak bývá hladší a příjemnější. Pokud chcete tmavou verzi, nakonec vmíchejte kakao nebo mleté oříšky. Obojí chuť posune jiným směrem.
3. Hotový krém přendejte do cukrářského sáčku s hladkou nebo hvězdicovou špičkou a trubičky plňte z obou stran. Krém nemusíte šetřit, na koncích by měl být vidět.
Foto: Cooky.cz, Noblesa starých cukráren: Křupavé trubičky s hustým krémem, které zvládne i začátečník
Tipy redakce: Chlazení trubiček před plněním: Naplněné trubičky dejte na 20 až 30 minut do lednice. Krém zpevní a s cukrovím se pak líp zachází i při servírování. Náplň se nebude tak snadno vytlačovat ven. Záměna cukrářských formiček: Pokud kovové trubičky doma nemáte, dají se nahradit pevně srolovanými a sešitými kornouty z alobalu. Není to úplně cukrářská romantika, ale funguje to překvapivě dobře. Před pečením je jen lehce potřete olejem. Tmavá varianta krému: Dvě lžíce kvalitního holandského kakaa promění krém v čokoládovou náplň. Chutí trochu připomíná pralinku a k vanilkovému těstu sedí velmi dobře. Příliš křehké trubičky se lámou při stahování: Když se trubičky při sundávání z formiček trhají, byly nejspíš vyválené moc tence, případně zůstaly v troubě o minutu déle. Příště nechte plát asi o půl milimetru silnější a zkuste péct jen 8 minut.
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