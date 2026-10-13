Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Křupavé trubičky s hustým krémem chutnají jako ze staré cukrárny a zvládne je i začátečník

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Domácí trubičky z křehkého máslového těsta plněné vanilkovým pudinkových krémem. Z jedné dávky vznikne až 95 kusů. Přesně tolik, kolik potřebujete na velkou rodinnou oslavu nebo vánoční cukroví.
Fotografie k trubičkám

Fotografie k trubičkám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Noblesa starých cukráren: Křupavé trubičky s hustým krémem, které zvládne i začátečník
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:20

Reklama
Další články z Cooky.cz
Perníkové řezy s kakaovým těstem a jemnou polevou: Vůně skořice a hřebíčku, která k podzimu prostě patří
Perníkové řezy s kakaovým těstem a jemnou polevou: Vůně skořice a hřebíčku, která k podzimu prostě patří
Nostalgický kvíz o receptech, které babičky vařily každý týden: Mladší ročníky mnohé vůbec neznají
Nostalgický kvíz o receptech, které babičky vařily každý týden: Mladší ročníky mnohé vůbec neznají

Pučálka, žemlovka, kulajda nebo vdolky: jídla, která bývala na stole několikrát do týdne, dnes mizí z...

Skořicovo-pekanové rolky s karamelovou chutí jsou nadýchané, voňavé a ideální ke snídani
Skořicovo-pekanové rolky s karamelovou chutí jsou nadýchané, voňavé a ideální ke snídani

Se skořicovo-pekanovými rolkami je to jednoduché: vypadají slavnostně, ale ve skutečnosti chtějí hlavně...

Noční jablkový šup šup koláč: Vláčný dezert, který se připravuje večer a ráno jen voní z trouby
Noční jablkový šup šup koláč: Vláčný dezert, který se připravuje večer a ráno jen voní z trouby

Koláč, který se peče sám přes noc. Křehké těsto plněné nastrouhanými jablky s vanilkovým pudinkem a...

Sýrové oplatky jako snadné pohoštění k televizi zvládnete z pár surovin a bez složité přípravy
Sýrové oplatky jako snadné pohoštění k televizi zvládnete z pár surovin a bez složité přípravy

Sýrové oplatky jsou přesně ten typ slaného pečiva, které mizí rychleji, než stihnete dopéct druhou várku....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.