Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

V 90. letech měly duté koule plašit ptáky u letišť. V Los Angeles z nich udělali shade balls a ušetřili miliardu litrů vody ročně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Černé plastové koule, jež od 90. let maskovaly hladinu před ptáky, dnes pokrývají nádrž v Los Angeles a brání odparu zhruba 1,14 miliardy litrů vody ročně.
V 90. letech měly duté koule plašit ptáky u letišť. V Los Angeles z nich udělali shade balls a ušetřili miliardu litrů vody ročně

V 90. letech měly duté koule plašit ptáky u letišť. V Los Angeles z nich udělali shade balls a ušetřili miliardu litrů vody ročně

Zdroj: Foto: PickPik
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:04

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Olkusz si přezdívku stříbrné město nevymyslel. Pod jeho náměstím vedou žíly stříbrné rudy, král tam založil mincovnu
Olkusz si přezdívku stříbrné město nevymyslel. Pod jeho náměstím vedou žíly stříbrné rudy, král tam založil mincovnu
Lampa za 24 500 Kč stála v 70. letech na komodě v každém druhém bytě ČSSR. Autor zůstával desítky let neznámý
Lampa za 24 500 Kč stála v 70. letech na komodě v každém druhém bytě ČSSR. Autor zůstával desítky let neznámý

Velká oranžovo-opálová stolní lampa z Košťan u Teplic se dnes na zahraničních designových platformách...

30 000 Kč za hračku z ČSSR. Plechové autíčko na klíček přežilo generace díky konstrukci, kterou plast nahradit nedokázal
30 000 Kč za hračku z ČSSR. Plechové autíčko na klíček přežilo generace díky konstrukci, kterou plast nahradit nedokázal

Když v prosinci 2025 skončila na Aukru aukce kompletního Zetoru s příslušenstvím na částce 2 719 Kč,...

Co se skutečně stalo ve Staré Boleslavi? Proč nebyly počátky českého státu tak čisté, jak tvrdí legendy
Co se skutečně stalo ve Staré Boleslavi? Proč nebyly počátky českého státu tak čisté, jak tvrdí legendy

Tradiční legendy i školní dějepis představují knížete Václava jako vzor dobra a jeho bratra Boleslava jako...

Porcelán po babičce může mít cenu bytu. O hodnotě nerozhoduje stáří ani dekor, ale razítko, série a číslo na spodní straně
Porcelán po babičce může mít cenu bytu. O hodnotě nerozhoduje stáří ani dekor, ale razítko, série a číslo na spodní straně

Kalíšek s kohoutem z 15. století se v Hongkongu vydražil za 723 milionů korun. U porcelánu z české vitríny...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.