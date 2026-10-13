Tuhle věc nikdy nemyjte v myčce. Většina Čechů to dělá a za rok ji může vyhodit

Po nedělním obědě se do myčky naskládá skoro všechno. Talíře, sklenice, příbory, hrnec od polévky a nakonec i pánev, ve které se smažily řízky. Je to pohodlné a dřez zůstane prázdný.
U jednoho kusu nádobí se ale tenhle zvyk nevyplácí. Škoda se neukáže hned, přichází pomalu a jednoho dne zjistíte, že s oblíbenou pánví už se vařit nedá.
Myčka už stojí ve většině domácností
Podle šetření Životní podmínky, které dělá Český statistický úřad, měla v roce 2024 myčku nádobí víc než polovina českých domácností, přesně 54 procent. Kolik lidí do ní dává i pánve, se z dat nedozvíme. Kdo ale myčku doma má, dobře zná pokušení naložit do ní úplně všechno.
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Problém se týká pánví s nepřilnavým povrchem, kterým se běžně říká teflonové. Sahá se po nich hlavně u jídel, která se ráda přichytí ke dnu, třeba u rybího filé, smaženého sýra nebo bramboráků.
Co se s pánví v myčce děje
Myčka pracuje s horkou vodou a s přípravky, které musí bez drhnutí rozpustit zaschlou omáčku na talířích i mastnotu na plechu. Proto jsou daleko agresivnější než saponát z lahve u dřezu. Nepřilnavá vrstva je proti takovému zacházení citlivá.
Podle testerů kuchyňského nádobí symbol myčky na obalu ještě neznamená, že pánev mytí v myčce snese bez úhony. Vysoká teplota a silné přípravky ji opotřebovávají postupně. Kromě plochy, na které se vaří, trpí i spodek a boky pánve.
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Ruční mytí doporučuje i výrobce Tefal. Ve svých radách k péči o nádobí uvádí, že pánev při něm vydrží déle, a upozorňuje, že mycí prostředky do myčky, hlavně tablety, obsahují látky, které na hliník působí agresivně a korozivně.
Rozdíl mezi mytím v myčce a ručním mytím přehledně shrnuje tabulka:
Myčka Ruční mytí Voda horká teplá Mycí prostředek daleko agresivnější než saponát u dřezu, tablety podle Tefalu působí na hliník agresivně a korozivně trocha saponátu Dopad na pánev teplo a silné přípravky opotřebovávají pánev zevnitř i zvenku, škody přibývají s každým mytím podle Tefalu pánev vydrží déle Škody se sčítají potichu Přečtěte si také: Babiččin trik na krupicovou kaši funguje pokaždé. Stačí 1 věc do mléka a nikdy nebude mít hrudky
Právě v tom je ta zrada. Na první pohled se nic neděje. Každý cyklus v myčce ubere z tenké vrstvy kousek, který okem nepoznáte, a teprve po delší době se povrch začne odlupovat. Rybí filé nebo bramborák, které dřív šly obrátit jedním pohybem, se pak chytají ke dnu a připalují.
Jak poznat, že pánev dosluhuje? Varováním jsou:
rýhy, ve kterých prosvítá holý kov; vrstva, která se odlupuje na okrajích nebo uprostřed dna; dno, které se zkřivilo a na plotně se viklá.
Odlupující se vrstva je hlavní důvod pánev vyřadit, protože se její kousky mohou dostat do jídla.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na palačinky. Má ji v kuchyni většina Češek Nepřilnavá vrstva se opotřebovává nenápadně a pánev, ze které se začne odlupovat, patří do koše. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dobrým testem je obyčejné volské oko. Pokud se i na troše oleje přilepí ke dnu a musíte ho seškrabovat, nepřilnavá vrstva už svou práci nedělá.
Myčka pánvi ubírá roky
Při hrubém zacházení se vrstva opotřebuje už za pár měsíců, takže zvlášť levnější pánev může skončit v koši dřív, než uplyne rok. Kdo se k ní chová šetrně, užije si ji několik let. I tak jde o spotřební nádobí, protože vrstva se časem obrousí i při té nejlepší péči.
Myčka k tomu přispívá nenápadně. Pokud pánev putuje do myčky několikrát týdně, nasbírá za rok opravdu hodně drobných škod. Nová pánev přitom něco stojí, a kdo ji kvůli myčce mění každý rok, platí za pohodlí víc, než by čekal.
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Ruční mytí zabere pár minut.
Šetrné ruční mytí teplou vodou a měkkou houbičkou pomáhá pánvi s nepřilnavým povrchem vydržet déle. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Pánev nejdřív nechte vychladnout. Pak ji pod teplou vodou umyjte měkkou houbičkou s trochou saponátu. Drátěnky, drsné strany houbiček a čisticí prášky povrch poškrábou, takže na něj nepatří. Připečené zbytky nedrhněte. Zalijte je teplou vodou se saponátem, chvíli nechte odstát a pak je setřete houbičkou. Nakonec pánev důkladně osušte utěrkou a teprve potom ji ukliďte do skříňky.
Když pánev do myčky přece jen putuje, zvolte program s nižší teplotou a místo tablety jemnější gelový prostředek. Tefal navíc radí po mytí v myčce potřít vnitřek pánve trochou oleje, aby si povrch udržel nepřilnavé vlastnosti.
Zdroje: https://www.tefal.com.au/blogs/tefal-tips/how-to-better-use-my-tefal-cookware, https://www.chowhound.com/2228766/average-lifespan-nonstick-pan/, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/587466/tyto-veci-do-mycky-nadobi-nepatri-nechybujete-nahodou-take.html, https://prudentreviews.com/how-long-do-non-stick-pans-last/, https://zpravy.kurzy.cz/817115-bydleni-v-cesku/, https://www.chowhound.com/1878044/when-nonstick-pan-thrown-away/, https://guide.washerhouse.com/cs/skovorodki-s-antiprigarnim-pokrytiem-v-pm/, https://www.consumerreports.org/frying-pans-nonstick-/dont-ruin-that-nonstick-frying-pan