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Víte, kolik bere ve Švýcarsku důchodce, který celý život dělal zedníka? Rozdíl oproti Česku vás zarazí

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Zedník v Curychu a zedník v Brně tahají celý život stejné tvárnice […]
Víte, kolik bere ve Švýcarsku důchodce, který celý život dělal zedníka? Rozdíl oproti Česku vás zarazí

Víte, kolik bere ve Švýcarsku důchodce, který celý život dělal zedníka? Rozdíl oproti Česku vás zarazí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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