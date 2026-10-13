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Jeli zachránit sovu, odvezli úplně jiného ptáka. Ochránci hunáči hned našli domov

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Dennívýzva
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Když lidé na soše na Karlově mostě viděli sedět huňatého ptáka, hned volali ochráncům zvířat, ať přijedou sově pomoci. Vyklubal se z něj ale parukář, okrasný holub, kterého zřejmě zneužívali pro fotky s turisty.
Jeli zachránit sovu, odvezli úplně jiného ptáka. Ochránci hunáči hned našli domov

Jeli zachránit sovu, odvezli úplně jiného ptáka. Ochránci hunáči hned našli domov

Zdroj: Záchrana zvířat v Praze
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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