České stromy se na podzim barví jen do žluté. Kdo chce červenou a fialovou, musí zasadit jednu z pěti nepůvodních dřevin

Říjen v české krajině patří žluté. Břízy se rozsvěcují citronovým odstínem, topoly medovým a habry světle okrovým. Kdo touží po rubínu, vínové nebo švestkové barvě, musí hledat jinde: v Japonsku, Severní Americe a na Dálném východě. Prošli jsme profily britské Královské zahradnické společnosti (RHS), analýzu rizik Agentury ochrany přírody a krajiny i nabídky tuzemských školek. Z toho vzešla pětice: javor dlanitolistý, ruj vlasatá, javor amurský, ambroň západní a škumpa orobincová. Každá z nich se vybarvuje jinak a každá potřebuje jiné místo. Jedna si navíc žádá pevnou ruku.
Proč domácí listí zlátne a dovezené rudne
Za podzimní proměnou stojí chemie listu. Jakmile strom přestane vyrábět chlorofyl, zelená mizí a vystupují karotenoidy. Ty v listu sedí celé léto a žlutou zbarvují mimo jiné topoly, břízy a habry. Červené a fialové odstíny mají jiný původ. Podle
Akademie věd ČR je tvoří antokyany, pigmenty, které list vyrábí nově až na podzim. Daří se jim hlavně tam, kde je v pletivech hodně rozpustných cukrů.
Intenzitu ovlivňuje druh, počasí, slunce i mírný stres. Zahradníci po desetiletí vybírali druhy a kultivary, které antokyanů vytvoří nadprůměrně mnoho. Proto mají dovezené okrasné dřeviny v podzimní paletě náskok. Samotný šlechtitelský výběr ale nestačí. Stejný javor ve stínu za garáží zůstane matný, zatímco na slunném svahu doslova vzplane.
Ambroň a javor amurský: nejsytější červeň do podzimní zahrady
Nejbohatší rejstřík nabízí ambroň západní (Liquidambar styraciflua).
RHS v profilu ambroně popisuje její podzim jako přechod od oranžové přes karmínovou až k purpurové, a to často na jediném stromě současně. Za takovou podívanou se platí místem. V dospělosti dorůstá 10 až 20 metrů a vyžaduje hlubší, vlhčí, neutrální až kyselou půdu. Nejlépe se vybarví na plném slunci. Britové ji řadí do mrazové kategorie H6, české prodejny uvádějí odolnost kolem −25 °C. Mladé stromky ocení přikrytí kořenové zóny listím nebo mulčem, zálivku za suchých bezmrazých dnů a bílý nátěr kmene proti zimnímu slunci. K ambroni patří i kulovité ostnité plody, které visí do zimy. V trávníku zdobí, nad terasou překážejí.
Javor amurský (Acer ginnala), lidově ohnivý, je jejím skromnějším a odolnějším protějškem. Americké ministerstvo zemědělství (USDA) ho oceňuje právě pro jasně červený podzim. V českých podmínkách roste zhruba do 3 až 6 metrů, snese přísušek i chudší půdu a prodejci mu přisuzují mrazuvzdornost až do −40 °C. Podle nás jde o nejrozumnější volbu pro každého, kdo chce výraznou červeň bez rozmazlování. V USA je místy veden jako potenciálně invazní, pro tuzemsko však zdroje, které jsme dohledali, takové varování neuvádějí.
Javor dlanitolistý a ruj vlasatá: barevný podzim i na malém pozemku
Japonský javor (Acer palmatum) znají návštěvníci zahradních center díky jemně dělenému listu. Kultivar ‚Orange Dream‘ se během roku proměňuje: na jaře žloutne, v létě zezelená a na podzim přechází do oranžovožluté. Dorůstá asi 2,5 až 4 metrů a RHS jej výslovně doporučuje na terasy i do nádob. Mezi další známé kultivary patří ‚Emerald Lace‘ nebo pestrolistý ‚Asahi-zuru‘. Japonské javory jsou z pětice nejcitlivější. Potřebují polostín, závětří a humózní, mírně kyselou a dobře odvodněnou půdu. Vadí jim vítr, přímý úpal, vyprahlé kořeny a pozdní mrazíky, které spálí rašící listy.
Ruj vlasatá (Cotinus coggygria) dokazuje, jak moc záleží na výběru kultivaru:
‚Royal Purple‘ drží celé léto tmavě purpurový list, na podzim přejde do červenopurpurové a v létě ho zdobí narůžovělé „obláčky“ květenství. ‚Golden Spirit‘ začíná žlutozeleně a končí v růžové, oranžové, korálové a červené. ‚Smokey Joe‘ je kompaktní zelenolistý keř o výšce 1,5 až 2,5 metru s podzimní žlutou, oranžovou a červenou. ‚Young Lady‘ se vejde do 1 až 1,5 metru, a hodí se tak i k řadovému domu.
Ruj snese slunce i lehký polostín, purpurové kultivary však nejsytější barvu získají na plném slunci. RHS doporučuje řez na konci zimy nebo začátkem jara. Keř pak vyžene větší listy a zůstane kompaktní. Americké Morton Arboretum upozorňuje, že v tuhých zimách mohou výhony namrznout.
Zdroj fotografie: Foto: KENPEI / Creative Commons / CC BY-SA 3.0. Škumpa orobincová: ohnivá krása s kořeny na útěku
Žádná dřevina z výběru nehoří tak okázale jako škumpa orobincová (Rhus typhina). Listy připomínající kapradí přecházejí od oranžové po šarlatovou a nad nimi trčí sametová červená plodenství. Roste do 3 až 6 metrů, miluje slunce a propustnou sušší půdu. Mráz jí nevadí, podle AOPK přečká i −35 °C.
Problém tkví pod zemí. Analýza AOPK a Botanického ústavu AV ČR ji
řadí mezi invazní druhy. Intenzivně se šíří kořenovými výmladky a vytváří celé kolonie. V cenných přírodních společenstvech analýza doporučuje její populace sledovat a omezovat. Na zahradě proto platí několik pravidel: sázet s kořenovou bariérou a s odstupem od dlažby a plotu, kontrolní řez plánovat na konec zimy 2026/2027, namrzlé a přestárlé výhony odstranit, výmladky mimo vymezený prostor likvidovat průběžně celou sezonu, vyhnout se drastickému zkracování, které podle českých školkařů rašení výmladků spíš podpoří.
Škumpu podle nás vysazujte jen tam, kde ji opravdu ukočírujete, a nikdy do blízkosti lesa či přírodní lokality.
Srovnání pěti dřevin: velikost, mráz a ceny v českých školkách
Dřevina Výška Podzimní barva Nároky Mrazuvzdornost Orientační cena Javor dlanitolistý ‚Orange Dream‘ 2,5 až 4 m oranžovožlutá polostín, závětří, kyselejší půda RHS H6 od 689 Kč, solitéry desítky tisíc Ruj vlasatá 1 až 4,5 m podle kultivaru růžová až purpurová slunce, propustná půda mrazová zóna 5, může namrzat ‚Royal Purple‘ 160 l za 5 990 Kč Javor amurský 3 až 6 m sytě červená slunce až polostín, nenáročný až −40 °C 349 až 1 790 Kč Ambroň západní 10 až 20 m oranžová, karmínová, purpurová slunce, vlhčí kyselejší půda kolem −25 °C 459 až 4 890 Kč Škumpa orobincová 3 až 6 m oranžová až šarlatová slunce, sušší půda, prostor až −35 °C od 2 199 Kč
Malá zahrada Velká zahrada Nádoba Riziková dřevina ruj ‚Young Lady‘ a ‚Smokey Joe‘, javor amurský, ‚Orange Dream‘ ambroň západní, ruj ‚Royal Purple‘ javor dlanitolistý ‚Orange Dream‘ škumpa orobincová
Ceny pocházejí z nabídek tuzemských zahradnictví k začátku října 2026 a liší se podle velikosti kontejneru i skladových zásob. Zvláštní kultivary jako ‚Asahi-zuru‘ nebo ‚Young Lady‘ se objevují sezonně.
Z redakčního srovnání plyne jeden závěr: nejbarevnější strom v katalogu automaticky neznamená nejbarevnější strom na zahradě. Rozhoduje souhra plného slunce (u japonského javoru polostínu), propustné až mírně kyselé půdy, dostatku místa a ukázněného růstu. Ambroň v jílovité a zastíněné proluce zklame, kdežto skromný javor amurský na prosluněném okraji pozemku ji barvou snadno předčí. Podzim je přitom ideální chvíle k výsadbě kontejnerovaných dřevin. Stačí, když půda ještě nepromrzla a dá se zalévat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková