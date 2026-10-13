Zlevněná hnojiva na podzim lákají, ale trávníku mohou uškodit víc než žádná péče. Prodavačka vysvětlila, proč to není to samé

Zákazník projde kolem regálu s podzimní výživou, poté zamíří k pytlům s výraznou slevovou cedulkou a u pokladny mávne rukou: „Je to všechno stejné.“ Jenže ono to není tak úplně pravda. Prověřili jsme etikety hnojiv z českých obchodů a zjistili, že rozdíl mezi jarní a podzimní výživou vyčtete ze tří čísel na obalu. A vyplatí se je znát dřív, než pytel skončí v košíku.
Tři čísla na pytli: jak rozluštit NPK u trávníkového hnojiva
Každé minerální hnojivo nese zkratku NPK a trojici čísel. Pořadí platí vždy stejně:
první číslo, dusík (N): žene růst listů a sytě zelenou barvu, druhé číslo, fosfor (P): souvisí s vývojem kořenové soustavy, třetí číslo, draslík (K): zvyšuje odolnost vůči mrazu, suchu, stresu a chorobám.
Univerzita v Utahu ve své příručce k trávníkovým hnojivům vysvětluje, že čísla vyjadřují procentuální podíl jednotlivých živin v balení. Pytel s označením 20-5-10 tedy obsahuje dvacet procent dusíku, pět procent fosforu a deset procent draslíku. Právě poměr mezi prvním a třetím číslem prozradí, k čemu výrobce produkt určil.
Jarní a letní směsi staví na dusíku. Podzimní přípravky přesouvají těžiště dozadu, ke draslíku, a někdy přidávají i fosfor. Stačí jediný pohled.
Zlevněná jarní hnojiva s dusíkem: proč trávníku před zimou ubližují
Na jaře chce zahrádkář, aby tráva vyrazila, zahustila se a zezelenala. Dusík k tomu slouží výborně. Na podzim ovšem porost jede v opačném režimu: zpomaluje, ukládá zásobní látky do kořenů a oddenků a chystá se přečkat mrazy.
Když mu v této fázi někdo naservíruje vysokou dávku dusíku, tráva dostane signál k růstu. Vyžene mladé, měkké lístky, které do zimy nestihnou vyzrát. Český prodejce PROHOPO upozorňuje, že takové nové výhony bývají citlivé. Poradenská služba Floridské univerzity (UF/IFAS) jde ještě dál a uvádí, že pozdní dusíkaté hnojení může nadělat víc škody než užitku. Následky se navíc nemusejí projevit hned. Podle floridských odborníků se často ukážou až na jaře, kdy některá místa zkrátka nezezelenají.
K mrazovému poškození se přidává vyšší náchylnost k houbovým chorobám, horší jarní obrůstání a při přehnané dávce i popálené pruhy po rozmetadle. Část živin, kterou rostlina v chladu nevyužije, se navíc vyplaví do půdy a vody. Peníze tak mizí dvakrát. „Vy si ten trávník vlastně tím svým škudlilstvím poškodíte. Ten rozdíl v tom dusíku je zásadní,“ vysvětlila nám prodavačka z blízkého hobbymarketu.
Jak vypadají rizikové kousky v praxi? Mountfield nabízí Trávníkové hnojivo JARO-LÉTO NPK 15-5-5 + 2Mg, které výrobce popisuje jako produkt s vysokým podílem dusíku pro bujný růst. Na e-shopu stálo 287 Kč místo doporučených 590 Kč, tedy zhruba polovinu. Na webu ProTrávník figuruje jarní varianta 20-5-10, zlevněná z 1 204 Kč na 1 068 Kč. Extrémní příklad představuje Eurogreen Eurosport Summer s poměrem NK 30-0-15, tedy třiceti procenty dusíku a nulovým fosforem.
Podle nás netkví potíž v nízké ceně samotné. Problém vzniká, když člověk koupí výživu určenou pro úplně jinou část sezóny. Sleva pak nepřináší úsporu, jen přesouvá výdaj na jarní dosévání.
Podzimní hnojivo na trávník: složení, po kterém sáhnout
V českých obchodech najdete podzimní přípravky, jejichž etiketa vypadá na první pohled odlišně. Srovnání vedle sebe mluví jasně:
Účel Produkt NPK Jaro a léto Mountfield JARO-LÉTO 15-5-5 Jaro ProTrávník Jaro 20-5-10 Léto ProTrávník Léto 18-6-18 Léto Eurogreen Eurosport Summer 30-0-15 Podzim Rašelina Podzimní trávníkové hnojivo 7-7-15 Podzim AGRO Podzimní trávníkové hnojivo 6-8-20 Podzim AROS Trávníkové hnojivo 8-20-28 Podzim Agrostis TourTurf Autumn 5-2-20 Podzim ProTrávník Podzim 13-0-17
U podzimních variant vždy převažuje třetí číslo. Fosfor kolísá: AROS ho má vysoko a v popisu uvádí podporu kořenů, TourTurf vystačí se dvěma procenty, ProTrávník Podzim ho nemá vůbec. Draslík ovšem obsahují všechny. Podle AROS posiluje odolnost vůči chorobám, mrazu i nedostatku vody a Virginia Tech potvrzuje, že dostatečná hladina draslíku zlepšuje zimní vytrvalost trávníku.
U fosforu doporučuje opatrnost
Virginia Cooperative Extension: u zavedeného porostu ho dávkovat podle rozboru půdy, protože přebytek zatěžuje vodní toky.
Na obalu kromě čísel hledejte i slovní signály. Vhodný přípravek obvykle nese označení „podzimní“, „před zimou“, „přezimování“ nebo „vyšší obsah draslíku“. Prozradí ho i doporučený termín použití: Rašelina a ProTrávník Podzim uvádějí srpen až listopad, AROS září až polovinu listopadu. Naopak nápisy „Jaro“, „Léto“, „Summer“, „rychlý růst“ či „intenzivní růst“ v kombinaci s prvním číslem výrazně nad ostatními představují varovný signál.
Výprodej se tedy vyplatí, jenže u správného regálu. Zlevněné podzimní hnojivo ušetří peníze i trávník. Levná jarní směs ušetří jen peníze, a to dočasně.
Kdy hnojit trávník na podzim a jak zachránit chybný nákup
Načasování rozhoduje stejně jako složení. STIHL doporučuje českým zahrádkářům aplikovat podzimní výživu zhruba od poloviny října do začátku listopadu, po posledním sečení a před prvními mrazy. Granule potřebují vlhkou, chladnou, avšak nezmrzlou půdu, aby se rozpustily a dostaly ke kořenům. Na zamrzlou zem se nehnojí nikdy, rostlina by živiny nedokázala přijmout. Americká skupina TheTurfgrassGroup radí dokončit práci dva až tři týdny před očekávaným zamrznutím půdy.
Hranici kolem poloviny listopadu berte jako orientační. Data
ČHMÚ ukazují, že například v Olomouckém kraji činí dlouhodobá průměrná teplota října 8,2 °C a listopadu jen 3,7 °C. Na horách a ve vyšších polohách proto doporučujeme začít dřív, v teplých nížinách si lze dovolit pár dní navíc. Pomůže i předpověď: silný liják hned po aplikaci spláchne část živin pryč.
Co když už je jarní směs rozsypaná na trávníku? Hlavně nepřidávejte další dávku. Zkontrolujte, jestli množství odpovídalo etiketě, a trávník zalijte, aby granule nezůstaly na listech. Univerzita ve Wisconsinu doporučuje po aplikaci zalévat alespoň půl hodiny, což snižuje riziko popálení i ztrát. Pokud se objeví spálené pruhy nebo holá místa, vyčkejte do jara, pak odumřelé části vyhrabejte a dosejte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková