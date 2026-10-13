Lidé mají doma staré hodinky PRIM a netuší, že některé se prodávají za 156 tisíc. Stačí zkontrolovat zadní víčko

Rok 1965, továrna v Novém Městě nad Metují, zakázka od československé armády. Tři sta náramkových hodinek pro potápěče, příslušníky 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově a vojenskou zpravodajskou službu. Parametry odpovídaly tomu, co vojáci potřebovali v terénu: vodotěsnost do šedesáti metrů, čitelnost v kalné vodě, spolehlivý chod v rozmezí od minus deseti do plus čtyřiceti pěti stupňů Celsia. Z armádního přídělu se postupem dekád kusy dostávaly přes bývalé nositele a jejich rodiny do civilních domácností. Někde dodnes leží v šuplíku. A právě tam začíná příběh, který může stát za šestimístnou částku, pokud víte, kam se podívat.
Proč zrovna Orlík z roku 1965 stojí na vrcholu sběratelské pyramidy
Značka PRIM provázela československé zápěstí po celou druhou polovinu dvacátého století. Miliony vyrobených kusů znamenají, že staré „primky“ se objevují prakticky v každé české rodině. Jenže sběratelský trh oceňuje něco jiného než pouhou nostalgii. Běžné starší hodinky PRIM se na aukcích prodávají v řádu tisíců korun; v červnu 2026 se třeba na Livebidu jeden takový kus prodal za 18 000 Kč. Oblíbený model Diplomat se na Aukru pohybuje zhruba od pěti do dvaceti tisíc podle stavu a varianty.
Vojenský Orlík z roku 1965 hraje v úplně jiné lize. Tři sta kusů vyrobených na armádní objednávku, přísně účelový design, extrémně omezený počet dochovaných exemplářů. Aukční zpravodajství Artplus odhaduje, že jich přežilo jen několik desítek. Kus číslo 174 se v aukci European Arts prodal za 156 000 Kč. Vzácnost je fixní, nových vojenských Orlíků z roku 1965 už nikdy nepřibude.
Jak rozpoznat vzácný kus podle zadního víka a originality dílů
Klíč k identifikaci leží na zadní straně hodinek. Na dýnku vojenského Orlíku hledejte dvě zásadní informace: rok 1965 a pořadové číslo z třísetkusové série. Podle
oficiální brožury PRIM nesou kusy značení v rozsahu 001/1965 až 300/1965.
Samotné číslo na víku ale hodnotu nezaručuje. Sběratelskou cenu drží teprve souběh několika faktorů:
Zadní víko odpovídající původnímu armádnímu provedení, bez přebrušování či výměny. Původní strojek bez novodobých zásahů a náhradních součástek. Číselník a ručky v originálním stavu; i drobná výměna luminiscenční hmoty nebo korunky sráží atraktivitu. Příslušenství: krabička, záruční list, návod, prodlužovací díl k řemínku přes neopren. Sběratel Libor Hovorka, za nímž jezdí majitelé starých primek pro radu a certifikát pravosti, opakovaně zdůrazňuje, že kompletnost dramaticky zvyšuje výslednou částku.
Každý neodborný zásah (domácí leštění pouzdra, výměna sklíčka v běžném hodinářství, přelakování číselníku) může z šesticiferného nálezu udělat kus za zlomek původní hodnoty.
Co dělat, když doma najdete staré hodinky PRIM
Prvním pravidlem je nečinnost. Žádné čištění, žádné leštění, žádné pokusy o opravu. Hodinky nechte přesně v tom stavu, v jakém jste je objevili. Pak postupujte systematicky:
Vyfotografujte číselník, bok pouzdra, korunku a především zadní víko, zblízka, ostře, za denního světla. Prohledejte okolí nálezu: krabička, papírový záruční list, návod k obsluze, původní řemínek nebo jeho díly. Nechte hodinky posoudit odborníkem. Oficiální servis PRIM přijímá zakázky v buticích v Praze, Frýdku-Místku a Novém Městě nad Metují. Pro sběratelské ověření originality se vyplatí oslovit specializovaného znalce; Hovorka patří mezi nejcitovanější v oboru.
Před rychlým prodejem na bazaru nebo v zastavárně stojí za to investovat čas do ověření. Rozdíl mezi podstřelenou cenou a adekvátním ohodnocením může činit desítky tisíc korun.
Původní vojenský Orlík versus dnešní komerční edice: kde leží cenový rozdíl
Značka Orlík žije dál. PRIM ji aktivně rozvíjí výročními edicemi: model Orlík 38 Bronz LE stojí na e-shopu 99 750 Kč, Orlík Hrdost vychází na 100 000 Kč a Orlík Generál na 130 000 Kč. Speciální novodobý Orlík DLC se v roce 2020 prodal v Galerii KODL za 336 000 Kč.
Kus Přibližná cena Vojenský Orlík 1965, kus č. 174 156 000 Kč (aukce European Arts) PRIM Orlík DLC (novodobý, 2020) 336 000 Kč (Galerie KODL) PRIM Orlík 38 Bronz LE (nový) 99 750 Kč PRIM Orlík Generál (nový) 130 000 Kč PRIM Diplomat (vintage) cca 5 000–20 000 Kč Běžné starší PRIM řádově tisíce Kč
Současné edice prodává manufakturní zpracování a prestiž značky. Původní vojenský Orlík z roku 1965 prodává něco jiného: uzavřenou sérii, armádní provenienci a fakt, že každý dochovaný exemplář je o kousek vzácnější než před rokem. Tři sta kusů vyrobených, několik desítek přeživších a zájem sběratelů, který s každým výročím sílí; v roce 2025 oslavil model šedesátiny a PRIM mu věnoval speciální komunikační kampaň.
Podle nás dává u prokazatelně původního Orlíku 1965 smysl nespěchat s prodejem. Vzácnost je neměnná veličina a sběratelská komunita kolem českých vojenských hodinek roste. U běžnějších modelů typu Diplomat je rozumnější zvážit aktuální stav, náklady na případný servis a momentální poptávku; dramatický cenový skok tam čekat nelze.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková