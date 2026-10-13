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Oprava Znojemského mostu v centru Jihlavy bude levnější, potrvá ale delší dobu

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Jakmile to počasí dovolí, dají se příští rok do práce dělníci, kteří strhnou Znojemský most a následně ho znovu vybudují. Čtrnáct tisíc aut denně bude muset jezdit jinou cestou podstatně delší dobu, než se původně předpokládalo.
Oprava Znojemského mostu v centru Jihlavy bude levnější, potrvá ale delší dobu

Oprava Znojemského mostu v centru Jihlavy bude levnější, potrvá ale delší dobu

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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