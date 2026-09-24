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Musíme jít na hranici možností: Hamilton by závody prodloužil

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F1 od příští sezóny čeká další úprava pravidel, tentokrát se dotkne délky závodů. Počet kilometrů ve Velké ceně se zkrátí z aktuálních 305 na 290 kilometrů a v Monaku bude závod vypsán na 260 kilometrů.
Musíme jít na hranici možností: Hamilton by závody prodloužil

Musíme jít na hranici možností: Hamilton by závody prodloužil

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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