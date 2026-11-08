Oldřich Navrátil utekl z Prahy do Údolí skřeků. Na samotě pálí slivovici, jí česnek a na kolegy kašle

Když Oldřich Navrátil v červnu 2024 pozval novináře k sobě na chatu, nevedl je do žádné luxusní usedlosti. Cestu lemovaly louky a polní cesty, po kterých se za deště projede leda čtyřkolkou. Na konci stál zděný domek uprostřed švestkového sadu, patnáct kilometrů od Třebíče. „Můj život je tady,“ řekl tehdy pro ProŽeny. „Do divadla si už jen odskakuju.“ Žádný dramatický útěk ze showbyznysu. Spíš třicet let trvající přesun těžiště, který herec v posledních letech přestal maskovat.
Údolí skřeků: trampská osada s kořeny v roce 1937
Místo, kam Navrátil jezdí od kojeneckého věku, nemá adresu, kterou byste zadali do navigace. Údolí skřeků je trampská osada v krajině kolem řeky Jihlavy, založená partou rodin včetně té jeho. Nejstarší chata, Zlatá hvězda, stojí od roku 1937, samotný název Údolí skřeků se podle Navrátilových vzpomínek ustálil po roce 1948, kdy se osada rozrostla na zhruba dvanáct rodin.
Podmínky byly spartánské. Vodu nosili ze studánky ve džbánech, svítili petrolejkami, vařili na kamnech. Otec byl tramp a syn to zdědil. „Kdo se jednou stane trampem, je jím nadosmrti,“ řekl Navrátil v rozhovoru pro Český rozhlas. Když v devadesátých letech koupil parcelu se starým mlýnem, neuvažoval o velké rekonstrukci. Byl odchovaný mezi chataři, a tak postavil chatu. Zděný domek dokončil v roce 1993 a od té doby ho s manželkou celoročně obývají, kdykoli to pracovní kalendář dovolí.
Slivovice, česnek a guláš pro sousedy
Každodennost na Vysočině nemá nic společného s hereckou profesí. Navrátil vstává k záhonům, stará se o švestkový sad a vaří velké hrnce pro kamarády a sousedy: guláš, šunkofleky, dršťkovou. Vánoce i Silvestr tráví na chatě.
A pak je tu slivovice. Podle starších mediálních výroků jednou sklidil osm a půl metráku švestek, odvezl je do Vizovic a vrátil se s téměř stem litrů pálenky.
Co se týče česneku, právě ten stojí za titulkovou formulací „na kolegy kašle“. Žádný konflikt, žádné spálené mosty. Navrátil prostě jí česnek denně: celozrnný chléb, kozí sýr a tři až čtyři stroužky k snídani. Dřív se prý žinýroval kvůli kolegům v divadle. Teď už ne. „Kašlu na ně,“ prohlásil s úsměvem v jednom z rozhovorů, a myslel tím výhradně ohleduplnost vůči vlastnímu dechu.
Praha zůstává, ale jako pracoviště
Představa, že Navrátil odřízl Prahu, neodpovídá realitě. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, Ypsilonka ho vede v souboru od roku 2012, Studio DVA ho na svém webu i v roce 2026 uvádí jako aktivního účinkujícího. Sám v říjnu 2024 vyjmenovával tři pražské scény, kde hraje: Ypsilonku, Studio DVA a Komediograf. Nejde o formální dojíždění na jednotlivé hostovačky, ale o dlouhodobé angažmá.
Zajímavý je rozpor kolem Receptáře prima nápadů. Část sekundárních zdrojů z října 2026 tvrdí, že Navrátil v pořadu skončil a nahradila ho Lenka Eywa Večerková s Pepou Libickým. Jenže oficiální stránky Primy ke stejnému datu stále popisují Receptář jako pořad „pod taktovkou moderátorů Oldřicha Navrátila a Pepy Libického“. Bez přímého vyjádření stanice nelze konec brát jako potvrzený fakt.
Prevence jako rodinné dědictví
Za Navrátilovým důrazem na zdravý životní styl stojí konkrétní rodinná historie. Oba rodiče mu zemřeli na rakovinu tlustého střeva. Sám absolvoval podle vlastních slov zhruba šest kolonoskopií, nechal si odstranit zhoubné znaménko a na pravidelné prohlídky chodí dodnes. Česnek, pohyb na zahradě a venkovský rytmus nejsou póza pro kamery, jsou to návyky člověka, který ví, proč si na sebe dává pozor.
Příběh Oldřicha Navrátila není o hvězdě, která práskla dveřmi. Je o muži, který třicet let budoval paralelní život daleko od reflektorů a s přibývajícím věkem přestal předstírat, že ten pražský je důležitější. Domek na místě starého mlýna, švestkový sad, hrnec guláše pro sousedy a ranní česnek, to je centrum. Divadlo je výlet.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová