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Líbání s kamarádem z DAMU: Hvězda Ulice přiznala, že je to horší než s cizím hercem

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Dennívýzva
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V seriálu Ulice tvoří zamilovaný pár s hereckým spolužákem a kamarádem, jenže natáčení polibků pro Henrietu Hornáčkovou (42) není tak snadné, jak čekala. Herečka se během vánočního setkání seriálu Ulice v rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, proč je pro ni intimní scéna s blízkým člověkem zvláštní a jak si po každém záběru s kolegou oddychnou.
Henrieta Hornáčková hraje v Ulici teprve rok.

Henrieta Hornáčková hraje v Ulici teprve rok.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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