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Houpačky a život protékající mezi prsty. Tragikomedie Bohdana Slámy posílá fakáče těm, kdo si chtějí užívat

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Dagmar Havlová Veškrnová a Zuzana Kronerová od tohoto týdne v kinech prožívají nejkrásnější i nejkrušnější chvíle svých životů v nové dramedii Bohdana Slámy Houpačky. Přátelství dvou emancipovaných důchodkyň musí obstát vůči závažné diagnóze a vlastně i proti očekáváním publika, které se Slámou nemá zkušenosti a větří další rozvernou jízdu s postavami, jimž život protéká mezi prsty.
Houpačky a život protékající mezi prsty. Tragikomedie Bohdana Slámy posílá fakáče těm, kdo si chtějí užívat

Houpačky a život protékající mezi prsty. Tragikomedie Bohdana Slámy posílá fakáče těm, kdo si chtějí užívat

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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