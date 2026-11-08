Houpačky a život protékající mezi prsty. Tragikomedie Bohdana Slámy posílá fakáče těm, kdo si chtějí užívat

Dagmar Havlová Veškrnová a Zuzana Kronerová od tohoto týdne v kinech prožívají nejkrásnější i nejkrušnější chvíle svých životů v nové dramedii Bohdana Slámy Houpačky. Přátelství dvou emancipovaných důchodkyň musí obstát vůči závažné diagnóze a vlastně i proti očekáváním publika, které se Slámou nemá zkušenosti a větří další rozvernou jízdu s postavami, jimž život protéká mezi prsty.
U Slámových filmů nezřídka figuruje popis „komedie“, ačkoli víc k popukání by možná byl i čtyřhodinový dokument o každodenním životě osamělého knihovníka. Humor v jeho díle, většinou zasazeném do venkovských reálií, vyvěrá z charakterů různých společenských outsiderů, kteří si neumějí poradit sami se sebou a především neumějí s ostatními komunikovat. Rodiče a děti, sourozenci, partneři či širší příbuzenstvo si mezi sebou gestikulují z opačných stran vztahové propasti, kterou často vyplňuje záměrné dramatické vakuum. Od Divokých včel, Venkovského učitele, Štěstí či epochální Krajiny ve stínu nelze očekávat klasickou narativní strukturu s prvoplánovými zvraty, nýbrž psychologii jedinců usilujících o vymanění se ze svého makrokosmu.
Jiřina (Kronerová), jedna z hrdinek stominutových Houpaček, má své životní vězení přímo doma. Nedůtklivý manžel (Jiří Lábus) i nesamostatný odrostlý syn si sotva všímají všeho, co pro ně nekonfliktní partnerka a maminka nejen nad plotnou vykoná. Vina skončí v impulzivních rodinných soudech vždy na její straně a životem zklamaná důchodkyně vděčně využije podivného setkání se vzdálenou známou Zdenou (Havlová Veškrnová) – výstřední vrstevnicí, maminkou i babičkou, jejíž nekonvenční a víceméně bohémské chování nabízí čerstvou perspektivu.
Od adaptace knihy Lucie Konečné, která jako scenáristka stojí třeba za aktuálním Božím plánem, tudíž zprvu můžete očekávat další Bardotky. Tedy bezprostřední tah zralých žen nesoucí motivační poselství, že nikdy není pozdě užít si, v tomto případě obecněji začít znovu. Jiřina se na Zdeninu radu odpoutá od nevděčného a navíc nevěrného manžela, syna za uši dotáhne k plotně a začíná svobodněji inhalovat po boku kamarádky, která zahání nudu groteskními dortovými bitvami a na online seznamce scrolluje různě ztopořenými penisy nadržených mužů před sedmdesátkou. Obývá svět celkem nezodpovědné bezprostřednosti, který by Jiřina po letech nenaplňujícího vztahu ráda odemkla. Zdenina nápadná pošetilost bohužel nesouvisí jen s bodrou náturou a přátelství, které vůbec nedělá radost její starostlivé dceři Janě (Tereza Ramba), čelí životním paradoxům a nespolehlivosti každého jinak krásného dne.
V aranžmá tohoto Slámova „důchodcovského“ světa, snímaného převážně v detailech a polocelcích s nakloněnými kamerovými úhly, se o sebe tříští nečekaně sjednocené osudy dvou žen, které nemají kráčet ruku v ruce vstříc sentimentálnímu happyendu. Mnohé věci v jejich příběhu nadějeplně pramení, ale též neúprosně končí, a divák má mezi těmito dvěma náladami balancovat jako na chůdách, z nichž člověk ve stáří dozajista spadne spíš dřív než později. Slámův ironický, trochu absurdní humor je opět na místě, připravený film přihlásit k tradici tuzemských novovlných životních povzdechů, kde převládá trapnost a nepatřičnost nad elegancí a emoční razancí mainstreamového dramatu. Nejsou tu přesně kalibrované divadelní gagy, spíš vtipné situace vyplývající z přirozené lidské nátury jako ve scéně svlékací flašky, kterou s hrdinkami rozehrávají podnapilí staříci a naruší ji hřmotný nástup jejich manželek.
Na druhou stranu, hlavní postavy, jejichž emancipovaná, místy dokonce sexuální revolta ovlivňuje blízké okolí a zapojuje i poněkud žánrové představy o „starých ženách na tripu“ (například vděčný marihuanový rauš), jsou tím pádem jen těžko autentickými, nestylizovanými figurami. Sociální realismus není Slámovou ambicí a jeho protagonistky, ač tomu z principu odporují a potýkají se s mnohem závažnějšími věcmi, jsou často podobně generalizované jako neseriózní hrdinky lehkých inspirujících filmů o nových pozdních začátcích. Patrné to je především na kontrastu mezi odlehčeným bezprostředním děním a permanentním pnutím za závojem tohoto přítomného okamžiku, který si Zdena až zasněně užívá, zatímco Jiřina se pokouší svůdný pohled zdánlivě nekonečné, leč tragicky konečné svobody opětovat.
Sláma toto napětí a rozkoly podzimu života zdůrazňuje volbou hudebního doprovodu, který je mnohem razantnější a snad i postmodernější, než bývá u tuzemských vztahových dramat zvykem. Soundtrack dost násilně ovlivňuje to, co zrovna máme cítit, i kdyby to mělo kontrastovat s náladou aktuálního dění. Je v něm energie a ambivalence, ale rovněž dramatická přepjatost, která následně doprovází i ty fáze příběhu, v nichž se tragikomedie definitivně překlopí k první části tohoto sousloví, jež se v sebejistě zrežírovaném filmu nemusí vzájemně vylučovat. Jsou jím ale Houpačky, které se kromě vývoje dvou zřetelně odlišených postav okatě soustředí také na to, aby se tento žánrový vývoj nikdy nenaplnil a my si upřímně neužili ani vteřinu projekce?
Je skvělé, že snímek nejde naproti vděčné přeslazenosti a že upřednostňuje poetické metafory o vulgárních i vítězných gestech v okamžicích, kdy neobyčejné přátelství prochází nejtěžší, pro diváky náročně interpretovatelnou zkouškou. Problémem je obdobně náročná identifikace s postavami, z nichž jen „normálnější“ Jiřina zřídkakdy pronese něco emocionálně ztotožnitelného a přestává být tím, proti čemu Sláma celou kariéru tak zarputile bojuje – tedy ztělesněním vypočítané koncepce příběhu, jenž mezi dvěma náladovými extrémy dochází až k jejich paralelnímu vygradování. Vše to přitom v součtu dává smysl a mnozí se upřímně dojmou, i když především Zdena jako nástroj proměny i jako postava směřující do největší propasti nepůsobí tak realisticky a pohnutě, jak by si epizodické vyprávění o přátelství a životní pomíjivosti zasloužilo.
Vybalancovat takto náročnou látku s postavami následujícími vzrušivé podněty, přestože jim úzkostliví potomci na ruku připevní sledovací hodinky, byl bezpochyby náročný úkol. Sláma už obtížnost vykoupení a vytyčení směrodatné naděje zvládl znázornit lépe a o stáří zde vypráví sice vrstevnatěji než motivační komerční komedie, ale také s podobnou zjednodušeností, jaká charakterizuje řadu scén hlavně kolem duševně škatulkované Zdeny. Těžko spolkneme Přelet nad kukaččím hnízdem, když v DNA filmu je spíš Jmenuji se Sam.