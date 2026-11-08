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Johnny Depp znovu jako Jack Sparrow? Herec promluvil o návratu Pirátů z Karibiku, chce pro ně lepší konec

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Devět let od posledního dobrodružství to vypadalo, že kapitán Jack Sparrow zakotvil nadobro. Johnny Depp teď ale přiznal, že by s producentem Jerrym Bruckheimerem šel točit klidně hned zítra. Do šestých Pirátů z Karibiku (Pirates of the Caribbean) by se vrátil hlavně z jednoho důvodu: chce, aby se s
Johnny Depp znovu jako Jack Sparrow? Herec promluvil o návratu Pirátů z Karibiku, chce pro ně lepší konec

Johnny Depp znovu jako Jack Sparrow? Herec promluvil o návratu Pirátů z Karibiku, chce pro ně lepší konec

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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