Johnny Depp znovu jako Jack Sparrow? Herec promluvil o návratu Pirátů z Karibiku, chce pro ně lepší konec

O možném návratu mluvil
Johnny Depp na propagačním turné k filmu Ebenezer: Vánoční koleda, kde se ho na Piráty z Karibiku zeptal pořad Entertainment Tonight. Jak upozornil magazín Variety, herec nic nepotvrdil, ale dveře nechal otevřené dokořán. „Pokud bude všechno přesně tak, jak má být, aby se série Piráti z Karibiku pořádně uzavřela, jediné, co bych chtěl, je pomoct jí odejít s lepším koncem. S Bruckheimerem půjdu pracovat zítra, na čemkoli. Je mi jedno, o co jde. Když je to Jerry, věřím mu, pojí nás hluboké přátelství,“ řekl Depp.
Je to poprvé po letech, kdy o Jacku Sparrowovi mluví sám Depp a ne jen lidé kolem něj. Producent
Jerry Bruckheimer totiž o jeho návratu mluví už pěkně dlouho, Disney ale k šestému dílu zatím oficiálně nic neoznámil. Film ale zatím nemá ani zelenou od studia, ani datum premiéry. Foto: Walt Disney Studios Proč by Piráti z Karibiku potřebovali lepší konec?
Připomeňme, že
Jack Sparrow poprvé vrávoral po palubě v roce 2003 a Deppovi tahle role vynesla nominaci na Oscara. Na první díl přitom Češi nezanevřeli ani po víc než dvaceti letech. Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly má na Kinoboxu hodnocení 85 %, dvojka Truhla mrtvého muže si drží 79 %.
Za pět filmů s Deppem v hlavní roli utržila série podle magazínu Variety dohromady 4,5 miliardy dolarů a Truhla mrtvého muže i Na vlnách podivna přesáhly v kinech miliardu. Vedle Deppa se v sérii proslavili i
Orlando Bloom, Keira Knightley nebo Geoffrey Rush jako Barbossa.
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Jenže pátý díl už takovou parádu neudělal.
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta z roku 2017 vydělal sice slušných zhruba 800 milionů dolarů, na předchozí díly ale ztrácel a kritici ani diváci z něj nadšení nebyli. Čeští diváci mu na Kinoboxu dávají 68 %, tedy výrazně méně než prvním dvěma dílům.
Po Salazarově pomstě působila celá série vyhořele. Deppova slova o lepším konci tak dávají smysl, rozloučit se filmem, který fanoušky spíš zklamal, by byla škoda.
Foto: Walt Disney Pictures Bruckheimer o Deppovi: Kapitána Jacka vymyslel on
S Deppem se Bruckheimer o šestém dílu bavil už loni v létě. Jak připomíná web
Collider, tehdy pro Entertainment Weekly řekl, že by se herec podle něj vrátil, pokud se mu bude líbit, jak je role napsaná. Na scénáři se prý pořád pracuje a tvůrci jsou blízko, ale úplně hotovo ještě není.
Scénář má na starosti Jeff Nathanson, který psal i Salazarovu pomstu. Bruckheimer o něm už dřív tvrdil, že vymyslel skvělé finále a dopilovat zbývá hlavně první dvě třetiny. Na Deppovi si přitom producent nenechá nic dopustit. Podle něj Jack Sparrow v původním scénáři vůbec nebyl takový, jakého ho známe. Výstřední pirát vznikl až díky Deppovi, který se inspiroval kreslenou postavičkou skunka Pepého a kytaristou Rolling Stones Keithem Richardsem.
Ne vždy přitom šlo o pokračování s Deppem. Před lety se mluvilo i o restartu s Margot Robbie v hlavní roli, ten ale Disney podle samotné herečky nakonec odmítl. Pokud tedy Piráti z Karibiku ještě vyplují, nejspíš to bude právě s Jackem Sparrowem.
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Návrat do Pirátů by zapadal do Deppova velkého hollywoodského comebacku. Po letech soudních sporů a pauze od velkých studií hraje Ebenezera Scrooge v temné verzi Dickensovy Vánoční koledy, kterou podle serveru
TheWrap natočil hororový režisér Ti West. Připomeňme, že naposledy předtím hrál ve velkém studiovém filmu v roce 2018 ve Fantastických zvířatech: Grindelwaldových zločinech.
Podle Variety už má Depp v plánu i další studiový film, thriller Day Drinker, který by měl přijít v roce 2028. Pokud se k tomu přidají i
Piráti z Karibiku, bude to pro něj návrat ve velkém stylu.
Film Ebenezer: Vánoční koleda s Johnnym Deppem vstoupí do českých kin 12. listopadu. Foto: Peter Mountain/Disney Enterprises Foto: Peter Mountain/Disney Enterprises Foto: Peter Mountain/Disney Enterprises Foto: Peter Mountain/Disney Enterprises Foto: Peter Mountain/Disney Enterprises Zdroje: Variety, Moviepilot, Collider, TheWrap, Kinobox