HOSPODSKÝ KVÍZ: Olympic, Kabát, Lucie nebo Chinaski? Česká hudba prověří vaši paměťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Olympic, Kabát, Lucie nebo Chinaski? Česká hudba prověří vaši paměť
Páni, tak jestli tohle ještě doma někde najdete, tak vám to vykouzlí zcela určitě úsměv na tváři. Tyhle...
Zejména v malých obchodech můžete narazit na dvě sladkosti, které obsahují barviva, jež nejsou uvedena na...
V sobotu večer se na obloze odehraje vzácné nebeské divadlo. Sklizňový úplněk se setká se Saturnem, přičemž...
Zatímco prosinec a leden mají být spíše mírné, únor se podle aktuálních modelů rýsuje jako zlomový měsíc zimy.
Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...Všechny články tohoto autora →