Jestli máte doma tento cvakací televizorek, můžete být štěstím bez sebe. Máte v kapse tisícovku

Tuhle drobnost milují Husákovy děti a klidně se vám může ještě doma někde vyskytnout. Pak se můžete potěšit hned několikrát. Nechte si ji. Je velmi odolná a nejspíš bude stále fungovat, plast byl tvrdý a jen tak někdo se do televize nedostal. Potvrdí všichni, kdož se kdy snažili tuhle hračku rozmontovat. Oblíbená cvakací televize se kupovala v hračkářství, někdy byla k dostání i v papírnictvích nebo trafikách. Šlo o drobnost, kterou měl doma skoro každý.
Retro cvakací televize
Šlo o plastovou maketu televize. Na zadní straně bylo malé kukátko a nahoře přecvakávací tlačítko. Po každém stisku se uvnitř televize vyměnil obrázek, který jste mohli spatřit kukátkem. Tak trošku to připomínalo krasohled. Kotoučová folie uvnitř televize nabízela stále dokola několik obrázků. Kruhový kotouč k promítání byl velmi malý a zcela jistě překvapil každého, komu se povedlo do televize dostat a rozebrat ji na součástky.
Témata byla různá. Příroda, hrady, zámky, modely aut, zvířata, pohádky, filmy. Některé byly černobílé, jiné barevné. Vyráběly se především v 60. letech, ale populární byly i v 70. a 80. letech v různých barevných provedeních.
Ceny jsou vysoké
Možná si ani netipnete, za kolik jsou ochotni sběratelé tuto malou krabičku koupit. Televize měřila 4 cm na šířku a asi 2 cm na výšku, jde tedy o velmi malou hračku. Rozhodně se ale v žádné domácnosti neztratila.Také dnes se pod inzeráty nabízející tento malý mechanický prohlížeč dobových fotografií, objevují ceny v řádech stokorun, někdy atakující i více než tisícikorunovou částku. Pokud k ní máte i origináln krabičku, cena se může vyšplhat i na několik tisíc za celý sběratelský exponát. Za tyto ceny můžete prodávat, ale i nakupovat.
Tady můžete vidět, jak originální krabička vypadala, ta přidá na hodnotě skutečně výrazně.
Jde o stálici na sběratelském trhu a o tyto televizorky je stále velký zájem. Bývají i v dobrém stavu, jak již bylo řečeno, jsou velmi odolné, často i nyní funkční, vlastně skoro nerozbitné. Nešlo o žádnou křehotinku mezi retro hračkami. Dnešním dětem poslouží i jako hračka do modelů domečků. Nepodařilo se mi ale dohledat cenu televizorku, pamatujte si ji vy? Napište ji do komentáře!
Kovozávody Semily jako výrobce
Tuto malou televizi vyráběly Kovozávody Semily, které byly vyhlášeným výrobcem plastových hraček a domácích potřeb. Proslavila je především stavebnice Alfa nebo Monti. Hospodyňky podnik zase znají kvůli kvalitním šicím strojům, kráječům, mlýnkům nebo lisům na česnek. V roce 1993 se část podniku změnil na Vista Semily a na tuto tradici navázala. Firmě se věnoval jeden díl Toulavé kamery na ČT.
Zdroje článku: ct.cz, pinterest.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková