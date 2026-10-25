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O Vltavici se mi zdá každou noc, říká spisovatel, který se ponořil na dno Lipna

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Dennívýzva
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Kvůli románu se naučil potápět, příběh zatopené šumavské vesnice chtěl totiž prožít na vlastní kůži. Spisovatel Jan Štifter se v sobotu ponořil na dno Lipna, kde kdysi stávala Dolní Vltavice. Výpravu označil za symbolickou tečku za knihou, která ho provázela i ve snech.
O Vltavici se mi zdá každou noc, říká spisovatel, který se ponořil na dno Lipna

O Vltavici se mi zdá každou noc, říká spisovatel, který se ponořil na dno Lipna

Zdroj: Lundák Fotograf - profil Jana Štiflera
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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