O Vltavici se mi zdá každou noc, říká spisovatel, který se ponořil na dno Lipna

O Vltavici se mi zdá každou noc, říká spisovatel, který se ponořil na dno LipnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
O Vltavici se mi zdá každou noc, říká spisovatel, který se ponořil na dno LipnaZdroj: Lundák Fotograf - profil Jana Štiflera
Článek byl publikován 25.10.2026 09:00
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →