Mladá Vožice chce jistotu vody. Přivaděč z Římova má stát přes 200 milionů

Letošní sucho ukázalo limity studní a vrtů, na které se některé obce spoléhaly desítky let. Zatímco někde už musí pitnou vodu do vodojemů dovážet cisterny, Mladá Vožice chce své zdroje do budoucna pojistit napojením na jihočeskou vodárenskou soustavu.
Město je nyní zásobováno vlastními studnami, vrty a zářezy v lokalitě Nahořany–Horní Kouty. Ani během letošního suchého léta ale zatím nedostatkem vody netrpí. „Méně, samozřejmě, ale stále dostatek. Přes noc při nižším odběru se nám stále vodojem stihne dočerpat do plné hladiny,“ říká starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský.
Podle něj však není rozumné spoléhat na to, že současné zdroje vydrží i v budoucnu. Klimatická změna může jejich vydatnost dále snižovat a v okolí města už nejsou další ekonomicky racionální zdroje vody. Řešením má být 28 kilometrů dlouhý přivaděč z vodojemu v táborských Čekanicích do Horních Koutů.
Projektová dokumentace je hotová a město už má pravomocné stavební povolení. Trasa vede přes více než 200 pozemků ve vlastnictví stovky majitelů. Náklady zatím město odhaduje na více než 200 milionů korun. Stavbu proto nebude možné financovat bez státní podpory. Mladá Vožice chce požádat o dotaci Ministerstvo zemědělství.
Město ročně spotřebuje přibližně 100 000 m³ pitné vody. Z jihočeské soustavy by mělo závazně odebírat 65 000 m³ ročně, přičemž zbytek by nadále pokrývaly vlastní zdroje. Právě kombinace obou zdrojů je podle starosty zásadní. „Je velmi krátkozraké spoléhat na to, že voda z našich zdrojů tu bude pořád,“ říká Větrovský. Římovská voda bude sice dražší než voda z místních vrtů, bezpečnost zásobování má ale podle něj přednost před cenou.
Výhodou jihočeské vodárenské soustavy je přitom značná rezerva. Podle Větrovského v současnosti využívá zhruba třetinu své kapacity. Mladá Vožice tak nechce své studny opustit, ale naopak vytvořit dvojí, vzájemně se doplňující zdroj vody. „Vodní blahobyt nám pomalu končí,“ shrnuje starosta změnu přístupu, která může být v dalších letech důležitá i pro další menší města a obce.
Jana Nováková
zdroj: JC Teď