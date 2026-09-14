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Mladá Vožice chce jistotu vody. Přivaděč z Římova má stát přes 200 milionů

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Letošní sucho ukázalo limity studní a vrtů, na které se některé obce spoléhaly desítky let. Zatímco někde už musí pitnou vodu…
Mladá_Vožice_-_kostel_sv._Martina_se_zvonicí_(stav_v_srpnu_2023) (1)

Mladá_Vožice_-_kostel_sv._Martina_se_zvonicí_(stav_v_srpnu_2023) (1)

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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