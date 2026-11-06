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CANAL+ odemkl zákazníkům pět stanic bez příplatku. V listopadu odvysílá Bardotky i S.W.A.T.

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Zákazníci CANAL+ a Skylinku získali do konce listopadu přístup k pěti dalším televizním stanicím bez příplatku. Volné vysílání zahrnuje hlavní CANAL+, programy Drama, Crime a Classics i dokumentární Spektrum. Nabídka platí pro satelitní příjem i internetové aplikace a využijí ji také diváci se staršími balíčky Skylinku. Už v pátek se na hlavní stanici objeví česká komedie Bardotky s Dagmar Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
CANAL+ odemkl zákazníkům pět stanic bez příplatku. V listopadu odvysílá Bardotky i S.W.A.T.

CANAL+ odemkl zákazníkům pět stanic bez příplatku. V listopadu odvysílá Bardotky i S.W.A.T.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 04:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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