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Michal David jako předvolební hit. Nejen v hnutí ANO, ale i na východě Slovenska

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Dennívýzva
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Zpěvák Michal David se v posledních týdnech naplno zapojil do kampaně kandidátky do Senátu za ANO Sandry Tsoukernik. Vysvětlil to tím, že jsou dlouholetí přátelé, stejně jako s jejím mužem, miliardářem Leonem Tsoukernikem dříve podnikajícím v hazardu. Ve stínu tohoto mediálního zájmu zůstalo, že se Michal David zapojil i do aktuálního předvolebního dění i na
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Zdroj: Michal David, Havířovské slavnosti 2026. Foto: Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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