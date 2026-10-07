Michal David jako předvolební hit. Nejen v hnutí ANO, ale i na východě Slovenska

Zpěvák Michal David se v posledních týdnech naplno zapojil do kampaně kandidátky do Senátu za ANO Sandry Tsoukernik. Vysvětlil to tím, že jsou dlouholetí přátelé, stejně jako s jejím mužem, miliardářem Leonem Tsoukernikem dříve podnikajícím v hazardu. Ve stínu tohoto mediálního zájmu zůstalo, že se Michal David zapojil i do aktuálního předvolebního dění i na Slovensku. A i v tomhle případě se mluví o hazardním byznysu.
„Michal David? Koncert bude, ale jsou tam nějaká omezení,“ říká po telefonu pokladní kulturního domu ve Vranově nad Topľou – s odkazem na to, že vstupenky na akci nejsou v prodeji, ale dají se vyhrát jen losováním.
Paradoxně tuto akci, na kterou se nedá koupit lístek, kulturní dům města promuje velkým bannerem na své webové stránce, kde návštěvníky vítá nepřehlédnutelná fotka Michala Davida s pozvánkou na benefiční koncert nadace Respect.
Tsoukernikovým vrtulníkem na východ
Vlevo dole na plakátu je velmi neobvyklá poznámka, že podmínkou účasti na koncertě je trvalý pobyt v okrese Vranov – a že to budou organizátoři při vstupu kontrolovat.
Michal David v minulosti koncertoval ve volebních kampaních strany Smer slovenského premiéra Roberta Fica, na jeho mítincích vystoupil v letech 2012 a 2016. Blížící se akce ve Vranově oficiálně žádnou kampaní není.
Michala Davida nadace popisuje jako „dlouholetého rodinného přítele“. Jeho vystoupení je prý jen součástí benefiční oslavy prvního výročí nadace bez souvislosti s blížícími se volbami.
Koncert bude 16. října, krajské a komunální volby jen o osm dní později. Než se dostaneme k organizátorům celé akce a k tomu, jak se na ni krátce před volbami na Slovensku dostal český zpěvák, vraťme se o tři a půl roku zpátky.
Je konec března 2023 a nedaleko hotelu Zelená laguna poblíž vodní nádrže Veľká Domaša u Vranova nad Topľou přistává tmavě vínový vrtulník registrovaný na firmu Vestar Group, tehdy ještě patřící do portfolia zmíněného Leona Tsoukernika. Na boku vrtulníku je zřetelně vidět logo – tehdy také Tsoukernikova – kasina King’s na Rozvadově.
https://www.youtube.com/watch?v=aHU5-KiYvhY
Z vrtulníku vystupuje Michal David a srdečně se vítá s lidmi, kteří na něj čekají. Přistál na fotbalovém hřišti v sousední obci Benkovce, což byla pro místní taková událost, že si vyžádala přípitek na uvítanou a zápis do obecní pamětní knihy. Benkovce se příletem Michala Davida dodnes chlubí na Instagramu.
Video, které celou scénu také zachycuje, je dodnes dostupné na YouTube pod titulkem „Jozef Štefanov a jeho narodeninový mejdan s Michalem Davidem“. Právě na tuto akci tehdy český hitmaker na východ Slovenska dorazil. Podle videa následovala bujará oslava a soukromé vystoupení Michala Davida pro účastníky.
Právě příjmení Štefanov se dnes ve Vranově skloňuje kvůli možným vazbám města na hazardní byznys a kvůli blížícím se volbám, krátce před kterými Štefanovovu nadaci svým vystoupením podpoří i Michal David. Pojďme si tedy jednotlivé osoby a obsazení rozebrat podrobněji.
Rodinný přítel Michal David
Manželé Tsoukernikovi jsou spojeni se západočeským regionem, kde také Sandra Tsoukerniková kandiduje do Senátu a kde jí Michal David pomáhal v kampani sérií hudebních vystoupení.
Manžel Sandry Tsoukernik do roku 2024 podnikal v hazardním byznysu, než se z něj po mnoha letech stáhl. Jiný dlouholetý přítel Michala Davida, slovenský podnikatel Jozef Štefanov, se kolem hazardu pohybuje dodnes.
Na východním Slovensku se dnes mluví o tom, že Štefanov přes svou teprve loni založenou rodinnou nadaci Respect může ovlivňovat kampaň před komunálními a krajskými volbami na konci října. On sám i nadace to odmítají.
Deník SME v červnu popsal, že nadace napojená na síť kasin Casino Respect, v níž figurují další členové Štefanovovy rodiny, sponzoruje kulturní akce města Vranov nad Topľou a navazuje v měsících před volbami úzkou spolupráci s primátorem Jánem Raganem.
Nadace napojená na aktéry z herního byznysu také vyhlásila soutěž pro školy a vítězný projekt jedné ze základních škol ve Vranově ocenila sumou deset tisíc eur. Někteří rodiče to pro deník SME kritizovali právě kvůli souvislostem nadace s hazardem.
Štefanov kontakty s primátorem nepopírá, protože pocházejí ze stejné obce. Svou nadaci však označuje za apolitickou. A pokud jde o Michala Davida, toho nadace popisuje jako „dlouholetého rodinného přítele“. Jeho vystoupení je prý jen součástí benefiční oslavy prvního výročí nadace bez souvislosti s blížícími se volbami.
Jak ale bylo řečeno, přístup na akci mají mít jen lidé, kteří trvale bydlí – a tedy také obvykle volí – v okrese Vranov nad Topľou. Nadace to po dotazech veřejnosti na Facebooku zdůvodnila omezenou kapacitou sálu.
Z Humenného až na pražské Vinohrady
Není to poprvé, co se v tomto východoslovenském regionu mluví o vazbách vedení radnic na místní kapitány hazardu. V roce 2018 slovenská prokuratura a policie prověřovaly podnět mířící na tehdejší primátorku Humenného a poslankyni strany Smer Janu Vaľovou. Také tehdy šlo o hazard a objevilo se znovu i jméno Štefanov.
Vedení Humenného v čele s Vaľovou v letech 2011 a 2012 rozhodovalo o omezení hazardu na území města. Podle primátorky se to však mělo dotknout především heren, nikoli kasin. V té době provozovala kasino ve městě i zmíněná firma Casino Respect spojená kromě Jozefa Štefanova i s Jurajem Štefanovem.
Právě od něj podle slovenských médií koupila dcera Jany Vaľové ve stejné době, kdy město řešilo omezení hazardu, byt na pražských Vinohradech.
Vaľová i oba Štefanovové podle katastru nemovitostí stále vlastní byty ve stejném domě v této lukrativní lokalitě. Jana Vaľová se letos stala šéfkou Slovenského institutu v Praze.