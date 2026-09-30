Meteorologické mapy se změnily ze dne na den. Do konce týdne Česko čeká velké překvapení

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Kdo si v posledních dnech prohlížel předpovědi počasí, mohl si všimnout pozoruhodného posunu. Meteorologické modely se během čtyřiadvaceti hodin prakticky jednohlasně překreslily a nyní ukazují scénář, který zní spíše jako srpnový výlet než vstup do října. Denní maxima atakující hranici 24 stupňů Celsia, jasná obloha a minimum srážek – to vše v době, kdy bychom normálně sahali po bundách a deštníku.
Proč se předpovědi tak rychle změnily
Numerické modely, které meteorologové používají k předpovídání počasí, pracují s obrovským množstvím vstupních dat. Stačí drobná změna v rozložení tlakových útvarů nad Atlantikem nebo posun frontálního systému o pár set kilometrů a výsledná předpověď se může výrazně lišit. Právě to se stalo na přelomu tohoto týdne. Tlaková výše se usadila nad střední Evropou pevněji, než původní výpočty předpokládaly, a výsledkem je prodloužení neobvykle teplého období.
„Takto výrazné odchylky od dlouhodobého průměru na přelomu září a října nejsou v posledních letech ničím výjimečným, ale letos je zajímavá především rychlost, s jakou se modely sjednotily,“ komentují situaci odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Středa a čtvrtek: stabilita s regionálními výjimkami
Ve středu 30. září se většina republiky probudí do podobných podmínek jako v úterý. Dva regiony však zažijí odlišný vývoj. Karlovarsko zaznamená citelný teplotní propad – ranní hodnoty klesnou k 6 stupňům a odpolední maxima se zastaví na dvacítce. Zcela opačný příběh čeká Ostravsko, kde se oproti úterku oteplí o dva stupně a teploměry odpoledne ukážou až 24 stupňů Celsia.
Čtvrtek 1. října přinese stabilní ráz počasí bez větších překvapení. Na obloze převládne jasno až polojasno, pouze přechodně může v některých krajích přibývat oblačnost. Do hry vstoupí slabý až mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Právě síla větru začne hrát klíčovou roli v tom, jak hluboko noční teploty spadnou.
Pátek rozdělí Česko na dvě části
V pátek 2. října se republika teplotně i srážkově rozštěpí. Zatímco většina území si podrží velmi teplé podmínky s denními maximy mezi 20 až 23 stupni, západ a severozápad Čech zažije výraznou změnu. ČHMÚ pro tyto oblasti očekává oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm a teploty zde dosáhnou pouze 17 až 19 stupňů. Pro místní obyvatele půjde o citelné přerušení dosavadního teplého trendu.
Víkend: slunečná odpoledne, ledová rána
Právě víkend přinese nejextrémnější kontrast mezi dnem a nocí. V sobotu 3. října sice denní maxima zůstanou na podobné úrovni jako v pátek, ale noční propady budou dramatické. Chladná noc zasáhne především:
- Moravskoslezský kraj
- Olomoucký kraj
- Jihočeský kraj
- Vysočinu
V těchto regionech teploty spadnou na 7 až 8 stupňů Celsia. Mezidenní ochlazení v nočních hodinách tak překročí i 5 stupňů – rozdíl, který tělo po předchozích teplých dnech rozhodně pocítí.
Neděle: pozor na přízemní mrazíky
Neděle 4. října nabídne odpolední hodnoty opět přesahující 20 stupňů. O tom, jak bude vypadat ráno, však rozhodne jediný faktor – síla větru. Při svižnějším proudění se ranní minima udrží nad deseti stupni. Pokud však vítr zeslábne, teploty klesnou k pěti stupňům a v závětrných údolních polohách se mohou přiblížit téměř k nule.
„V takových lokalitách se velmi pravděpodobně objeví přízemní mrazíky, které dokážou potrápit jak zahrádkáře, tak řidiče na nepromíchaném studeném vzduchu,“ upozorňují meteorologové.
Co to znamená pro běžný den
Praktický dopad tohoto počasí je jasný: vrstvené oblékání se stává nutností. Kdo vyrazí ráno do práce v lehké bundě, bude ji odpoledne proklínat. Kdo naopak vsadí na letní outfit, bude do osmi hodin ráno drkotat zuby. Řidiči by měli počítat s ranními mlhami a v neděli i s možnou námrazou na vozovkách v nižších polohách.
Zahrádkáři by měli zvážit ochranu citlivějších rostlin, především v údolních polohách a na Vysočině. Přízemní mrazík dokáže během jediné noci zničit úrodu, která přežila celé léto.
Přestože nás tedy v samotném závěru týdne čekají odpoledne plná slunce a tepla připomínající babí léto, podzim roku 2025 už dává jasně najevo svou přítomnost. A to především v těch hodinách, kdy většina z nás ještě spí.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová